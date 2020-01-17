"Юнайтед" продлил контракт с Байи

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на два года контракт защитника Эрика Байи — до окончания сезона 2021/22.

До этого продления, о котором сообщает ESPN в эксклюзивном материале, контракт Байи истекал уже в конце этого сезона. Формально Эрик с начала января мог свободно общаться с зарубежными клубами.



И хотя в этом сезоне Байи не сыграл ни матча за команду Оле Гуннара Сульшера, "красные дьяволы" приняли решение сохранить Эрика, который летом 2016 был куплен у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.



За три с половиной года на "Олд Траффорд" Байи провел всего 74 матча, а сейчас завершает восстановление после полученной в июле травы колена. Эрик уже сыграл за резерв "Юнайтед", а 26 января может появиться против "Транмира" в Кубке Англии.



25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара по-прежнему входит в планы Сульшера, который в центре обороны также обладает Харри Магуайром, Виктором Линделефом, Акселем Туанзебе, Маркосом Рохо и Филом Джонсом.