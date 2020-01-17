"Юнайтед" продлил контракт с Байи

Эрик Байи "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на два года контракт защитника Эрика Байи — до окончания сезона 2021/22.

До этого продления, о котором сообщает ESPN в эксклюзивном материале, контракт Байи истекал уже в конце этого сезона. Формально Эрик с начала января мог свободно общаться с зарубежными клубами.

И хотя в этом сезоне Байи не сыграл ни матча за команду Оле Гуннара Сульшера, "красные дьяволы" приняли решение сохранить Эрика, который летом 2016 был куплен у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.

За три с половиной года на "Олд Траффорд" Байи провел всего 74 матча, а сейчас завершает восстановление после полученной в июле травы колена. Эрик уже сыграл за резерв "Юнайтед", а 26 января может появиться против "Транмира" в Кубке Англии.

25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара по-прежнему входит в планы Сульшера, который в центре обороны также обладает Харри Магуайром, Виктором Линделефом, Акселем Туанзебе, Маркосом Рохо и Филом Джонсом.


Метки Байи, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 20:35

Количество просмотров Просмотров: 686

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  1. jirrort 17.01.2020 21:19 # jirrort
    Пхахаха

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  2. quavo 17.01.2020 20:46 # quavo
    Лучший защитник мю

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  3. liverpool1892est 17.01.2020 20:45 # liverpool1892est
    А кто это?

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  4. vyrentz 17.01.2020 20:44 # vyrentz
    ну что за топари

    5 Манчестер Юнайтед 22 34
    6 Шеффилд Юнайтед 22 32
    7 Вулверхэмптон 22 31
    8 Тоттенхэм 22 30

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  5. mancunia-planet 17.01.2020 20:41 # mancunia-planet
    С возвращением! Наконец-то оправился после травмы!

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  6. alexomck 17.01.2020 20:40 # alexomck
    про него уже забыли большинство, какой сердобольный этот Солскйр.

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