"Юнайтед" продлил контракт с Байи
"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на два года контракт защитника Эрика Байи — до окончания сезона 2021/22.
До этого продления, о котором сообщает ESPN в эксклюзивном материале, контракт Байи истекал уже в конце этого сезона. Формально Эрик с начала января мог свободно общаться с зарубежными клубами.
И хотя в этом сезоне Байи не сыграл ни матча за команду Оле Гуннара Сульшера, "красные дьяволы" приняли решение сохранить Эрика, который летом 2016 был куплен у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.
За три с половиной года на "Олд Траффорд" Байи провел всего 74 матча, а сейчас завершает восстановление после полученной в июле травы колена. Эрик уже сыграл за резерв "Юнайтед", а 26 января может появиться против "Транмира" в Кубке Англии.
25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара по-прежнему входит в планы Сульшера, который в центре обороны также обладает Харри Магуайром, Виктором Линделефом, Акселем Туанзебе, Маркосом Рохо и Филом Джонсом.
17.01.2020 20:35
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Пхахаха
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Лучший защитник мю
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А кто это?
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ну что за топари
5 Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм 22 30
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С возвращением! Наконец-то оправился после травмы!
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про него уже забыли большинство, какой сердобольный этот Солскйр.
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