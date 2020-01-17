Клопп: "Перенос Кубка Африки на зиму — катастрофа для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "катастрофой" для своего клуба решение перенести следующий Кубок Африки на зиму.

На днях было объявлено, что в 2021 году Кубок Африки состоится в Камеруне не в конце клубного сезона, как планировалось изначально, а в самый его разгар — с 9 января по 6 февраля.



"Красные" будут одной из самых пострадавших команд от этого решения, ведь Кубок Африки может лишить их таких игроков, как Наби Кейта, Садио Мане и Мохамед Салах. Клопп даже намекает, что это повлияет на трансферную политику "Ливерпуля".



"Кубок Африки возвращается на январь, и для нас это катастрофа".



"Мы не продадим теперь Садио, Мо или Наби, потому что им предстоит турнир в январе или феврале — конечно, нет. Но когда тебе нужно принять решение насчет приглашения игрока, это становится важным фактором, потому что еще до начала сезона ты будешь знать, что потеряешь его на четыре недели. Это абсолютно нормально, и клуб должен задумываться о таких вещах", — цитирует Клоппа The Guardian.