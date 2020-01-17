Лэмпард не отпустит Баркли в январе

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард исключил расставание с полузащитником Россом Баркли в это трансферное окнно.

Ранее на текущей неделе появились слухи, что новоиспеченный наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Эвертону".



Сообщалось, что Мойес попытается заполучить Баркли в аренду, пообещав Россу регулярную игровую практику в преддверии Евро-2020. Однако Лэмпард не позволит этому случиться.



"Никакого разговора об уходе Росса Баркли куда-либо здесь не ведется. Он наш игрок, он сыграл в двух последних матчах и сыграл очень хорошо".



"В силу определенных обстоятельств Росс играет не так много в этом году, но я полностью верю в Росса. Я очень доволен им", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.