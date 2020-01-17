Лэмпард не отпустит Баркли в январе

Росс Баркли Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард исключил расставание с полузащитником Россом Баркли в это трансферное окнно.

Ранее на текущей неделе появились слухи, что новоиспеченный наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Эвертону".

Сообщалось, что Мойес попытается заполучить Баркли в аренду, пообещав Россу регулярную игровую практику в преддверии Евро-2020. Однако Лэмпард не позволит этому случиться.

"Никакого разговора об уходе Росса Баркли куда-либо здесь не ведется. Он наш игрок, он сыграл в двух последних матчах и сыграл очень хорошо".

"В силу определенных обстоятельств Росс играет не так много в этом году, но я полностью верю в Росса. Я очень доволен им", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Баркли, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 19:20

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  1. alexomck 17.01.2020 19:45 # alexomck
    тот же Кейта, только за 15)

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  2. ganinilyha 17.01.2020 19:25 # ganinilyha
    С похмела отошёл, можно теперь выпускать

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