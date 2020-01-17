Клопп снова раскритиковал стиль игры "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вновь раскритиковал чересчур оборонительный стиль игры "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" — единственная команда, сумевшая отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, и после 1:1 на "Олд Траффорд" в октябре Клопп говорил, что соперник "только оборонялся".



В преддверии домашнего матча против "красных дьяволов" Клопп заявил, что по-прежнему считает стиль игры МЮ негативным.



"Это странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как "Юнайтед", а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что "Юнайтед" всегда обороняется, но, наверное, говорил. Это правда".



"Так было и с "Тоттенхэмом" на прошлой неделе. Не сказать, что они только контратаковали, но это главное, что они делали".



"Против "шпор" мы владели мячом 80 процентов времени, и это не есть нормально. Если люди видят в этом критику, мне это не изменить", — цитирует Клоппа Daily Mail.