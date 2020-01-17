Клопп снова раскритиковал стиль игры "Юнайтед"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вновь раскритиковал чересчур оборонительный стиль игры "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" — единственная команда, сумевшая отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, и после 1:1 на "Олд Траффорд" в октябре Клопп говорил, что соперник "только оборонялся".

В преддверии домашнего матча против "красных дьяволов" Клопп заявил, что по-прежнему считает стиль игры МЮ негативным.

"Это странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как "Юнайтед", а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что "Юнайтед" всегда обороняется, но, наверное, говорил. Это правда".

"Так было и с "Тоттенхэмом" на прошлой неделе. Не сказать, что они только контратаковали, но это главное, что они делали".

"Против "шпор" мы владели мячом 80 процентов времени, и это не есть нормально. Если люди видят в этом критику, мне это не изменить", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1768

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  1. rusatm 17.01.2020 20:25 # rusatm
    САФа блять на тебя нет! он бы тебе показал твое законное место

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  2. scholes18 17.01.2020 20:21 # scholes18
    интересно было бы посмотреть как Клопп играл бы с таким составом как у МЮ.

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  3. liverpool-66 17.01.2020 20:06 # liverpool-66
    Это будет другая игра. Хваленая Барса обкакалась
    на Энфилде, а про другие команды я не буду говорить. This is Anfield!!! Этим всё сказано.

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  4. alexomck 17.01.2020 19:49 # alexomck
    Солскйр жёстко переиграл Клоппа в прошлой игре, до сих пор горит.

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  5. weorlfc 17.01.2020 19:37 # weorlfc
    Просто 36-6

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  6. mototroller 17.01.2020 19:34 # mototroller
    Просто ротировать против сафа сложно. Вот и ноет

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  7. keane16 17.01.2020 19:30 # keane16
    Нет блять, надо лететь в атаку всей командой, оставить в воротах хею и тупо ждать пока прилетят 5-6 голов. Ебанат типичный тупой хуесос портовый. Скузня играет с позиции силы, класса и своего напора и всего этого хоть отбавляй, так нахуй открываться и дать возможность скузне играть в свой футбол? Долбоеб ебанутый

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  8. januzaj00 17.01.2020 19:23 # januzaj00
    Уже готовит отмазки

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  9. liverfun 17.01.2020 19:18 # liverfun
    знаменитый атакующий футбол сульшера, которым он радует всех любителей маню

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  10. pistolero-lfc 17.01.2020 19:10 # pistolero-lfc
    Сейчас манки налетят и будут защищать автобус

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  11. quavo 17.01.2020 19:09 # quavo
    ой блять вот про ттх то хули пиздит? по моментам они выебали драных деревенщин

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  12. mane 17.01.2020 19:07 # mane
    Олег погорит и выставит 6 защитников

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