Клопп снова раскритиковал стиль игры "Юнайтед"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вновь раскритиковал чересчур оборонительный стиль игры "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" — единственная команда, сумевшая отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, и после 1:1 на "Олд Траффорд" в октябре Клопп говорил, что соперник "только оборонялся".
В преддверии домашнего матча против "красных дьяволов" Клопп заявил, что по-прежнему считает стиль игры МЮ негативным.
"Это странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как "Юнайтед", а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что "Юнайтед" всегда обороняется, но, наверное, говорил. Это правда".
"Так было и с "Тоттенхэмом" на прошлой неделе. Не сказать, что они только контратаковали, но это главное, что они делали".
"Против "шпор" мы владели мячом 80 процентов времени, и это не есть нормально. Если люди видят в этом критику, мне это не изменить", — цитирует Клоппа Daily Mail.
17.01.2020 19:00
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Последние комментарии:
САФа блять на тебя нет! он бы тебе показал твое законное место
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интересно было бы посмотреть как Клопп играл бы с таким составом как у МЮ.
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Это будет другая игра. Хваленая Барса обкакалась
на Энфилде, а про другие команды я не буду говорить. This is Anfield!!! Этим всё сказано.
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Солскйр жёстко переиграл Клоппа в прошлой игре, до сих пор горит.
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Просто 36-6
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Просто ротировать против сафа сложно. Вот и ноет
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Нет блять, надо лететь в атаку всей командой, оставить в воротах хею и тупо ждать пока прилетят 5-6 голов. Ебанат типичный тупой хуесос портовый. Скузня играет с позиции силы, класса и своего напора и всего этого хоть отбавляй, так нахуй открываться и дать возможность скузне играть в свой футбол? Долбоеб ебанутый
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Уже готовит отмазки
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знаменитый атакующий футбол сульшера, которым он радует всех любителей маню
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Сейчас манки налетят и будут защищать автобус
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ой блять вот про ттх то хули пиздит? по моментам они выебали драных деревенщин
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Олег погорит и выставит 6 защитников
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