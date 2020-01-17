Матип и Фабиньо готовы к "Манчестер Юнайтед"
Защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо должны попасть в заявку "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.
В последние недели "Ливерпуль" испытывает ощутимые кадровые проблемы, однако постепенно эпидемия травм идет на спад.
Матип, который не играет с октября из-за травмы колена, и Фабиньо, которого с октября беспокоила лодыжка, уже возобновили тренировки в общей группе.
"Они совершенно нормально тренировались вчера и за день до этого. Это означает, что они, вероятно, будут в заявке", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.
В то же время Деян Ловрен, Джеймс Милнер и Наби Кейта остаются в лазарете лидеров Премьер-Лиги.
"Они все ближе и ближе. Деян, думаю, будет полноценно тренироваться, начиная с понедельника. Насчет остальных двух я не уверен. Мы не можем их подгонять. Они приступят к тренировкам, когда будут готовы", — добавил Клопп.
17.01.2020 18:00
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Последние комментарии:
Ещё Окс. Как его забыл)
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Матип пусть отдыхает, а вот Фабиньо очень нужен.
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Хочется в деле увидеть Мимино. Надеюсь будет в заявке. А так будет боевой состав. Фаб скорее будет в старте. Джини и Хендо рядом. Лаллана, Джонс, Ориги, Мимино, Адриан, Матип, Уильямс в запасе.
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Заебиз-уебиз! Но скорее всего, на лавке начнут матч.
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Ну теперь только лютый отскок поможет скаму не опозориться.
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наконец то ДОМИНАТОР вернулся
YNWA!!!
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Жарко будет завтра. Фанаты красных обещают устроить "теплый" приём МЮ.)
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отлично, будем более вариативными хотя б на бумаге
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отлично. к тактике помойки 1-9-1 на Энфилде будут готовы.
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