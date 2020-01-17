Матип и Фабиньо готовы к "Манчестер Юнайтед"

Защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо должны попасть в заявку "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

В последние недели "Ливерпуль" испытывает ощутимые кадровые проблемы, однако постепенно эпидемия травм идет на спад.



Матип, который не играет с октября из-за травмы колена, и Фабиньо, которого с октября беспокоила лодыжка, уже возобновили тренировки в общей группе.



"Они совершенно нормально тренировались вчера и за день до этого. Это означает, что они, вероятно, будут в заявке", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.



В то же время Деян Ловрен, Джеймс Милнер и Наби Кейта остаются в лазарете лидеров Премьер-Лиги.



"Они все ближе и ближе. Деян, думаю, будет полноценно тренироваться, начиная с понедельника. Насчет остальных двух я не уверен. Мы не можем их подгонять. Они приступят к тренировкам, когда будут готовы", — добавил Клопп.