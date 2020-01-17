Матип и Фабиньо готовы к "Манчестер Юнайтед"

Жоэль Матип и Фабиньо Защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо должны попасть в заявку "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

В последние недели "Ливерпуль" испытывает ощутимые кадровые проблемы, однако постепенно эпидемия травм идет на спад.

Матип, который не играет с октября из-за травмы колена, и Фабиньо, которого с октября беспокоила лодыжка, уже возобновили тренировки в общей группе.

"Они совершенно нормально тренировались вчера и за день до этого. Это означает, что они, вероятно, будут в заявке", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.

В то же время Деян Ловрен, Джеймс Милнер и Наби Кейта остаются в лазарете лидеров Премьер-Лиги.

"Они все ближе и ближе. Деян, думаю, будет полноценно тренироваться, начиная с понедельника. Насчет остальных двух я не уверен. Мы не можем их подгонять. Они приступят к тренировкам, когда будут готовы", — добавил Клопп.


Метки Ливерпуль, Матип, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 18:00

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  1. liverpool-66 17.01.2020 18:36 # liverpool-66
    Ещё Окс. Как его забыл)

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  2. kos9k 17.01.2020 18:35 # kos9k
    Матип пусть отдыхает, а вот Фабиньо очень нужен.

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  3. liverpool-66 17.01.2020 18:33 # liverpool-66
    Хочется в деле увидеть Мимино. Надеюсь будет в заявке. А так будет боевой состав. Фаб скорее будет в старте. Джини и Хендо рядом. Лаллана, Джонс, Ориги, Мимино, Адриан, Матип, Уильямс в запасе.

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  4. progressive 17.01.2020 18:21 # progressive
    Заебиз-уебиз! Но скорее всего, на лавке начнут матч.

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  5. gerrard08 17.01.2020 18:19 # gerrard08
    Ну теперь только лютый отскок поможет скаму не опозориться.

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  6. only--liverpool 17.01.2020 18:17 # only--liverpool
    наконец то ДОМИНАТОР вернулся
    YNWA!!!

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  7. liverpool-66 17.01.2020 18:13 # liverpool-66
    Жарко будет завтра. Фанаты красных обещают устроить "теплый" приём МЮ.)

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  8. lfcynwa 17.01.2020 18:08 # lfcynwa
    отлично, будем более вариативными хотя б на бумаге

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  9. frisby 17.01.2020 18:07 # frisby
    отлично. к тактике помойки 1-9-1 на Энфилде будут готовы.

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