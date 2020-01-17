Моуриньо: "Тоттенхэму" нужно купить нападающего"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему нужен новый нападающий.
После травмы Харри Кейна в распоряжении Моуриньо не осталось центральных нападающих, поэтому Жозе, прежде говоривший об отсутствии необходимости покупать в январе, готов взять свои слова назад.
"Нужен ли нам нападающий? Да, если это возможно".
"Однако это должна быть подходящая возможность для нас. В данный момент у нас есть очень хорошие атакующие игроки вроде Сона, Лукаса, Ламелы, Ло Чельсо и Деле Алли, но нам не хватает наконечника атак".
"Поэтому, если это будет возможно, то да. Мы делаем все возможное, и это непросто, но мы пытаемся добавить искомого игрока к команде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
17.01.2020 17:00
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Моуриньо как же ты проебался... Сука не прощу того,если через месяц снова скулить начнёт как дворняга, или обратно в мю, место главного тренера ТОТТЕНХЭМА принадлежит ПОЧЕТТИНО!
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