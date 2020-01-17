Рефери Премьер-Лиги смогут чаще обращаться к монитору

Рефери, обслуживающим матчи Премьер-Лиги, было рекомендовано начать использовать мониторы у бровки при решениях насчет красных карточек.

Ранее на текущей неделе элитные английские арбитры провели рутинную встречу в Лафборо, чтобы обсудить текущее положение вещей и принципы работы с системой VAR.



Прежде судейский корпус и Премьер-Лига рекомендовали обращаться к монитору у бровки только в ситуациях, которые ускользнули из внимания рефери — хотя в нынешнем розыгрыше чемпионата такого еще не было.



Теперь же, сообщает Sky Sports, использование мониторов было расширено. Рефери сможет самостоятельно посмотреть повторы, если захочет вместо красной карточки показать желтую или наоборот.