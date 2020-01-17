Рефери Премьер-Лиги смогут чаще обращаться к монитору
Рефери, обслуживающим матчи Премьер-Лиги, было рекомендовано начать использовать мониторы у бровки при решениях насчет красных карточек.
Ранее на текущей неделе элитные английские арбитры провели рутинную встречу в Лафборо, чтобы обсудить текущее положение вещей и принципы работы с системой VAR.
Прежде судейский корпус и Премьер-Лига рекомендовали обращаться к монитору у бровки только в ситуациях, которые ускользнули из внимания рефери — хотя в нынешнем розыгрыше чемпионата такого еще не было.
Теперь же, сообщает Sky Sports, использование мониторов было расширено. Рефери сможет самостоятельно посмотреть повторы, если захочет вместо красной карточки показать желтую или наоборот.
17.01.2020 16:40
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