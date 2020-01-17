Игуаин не считает свой период в "Челси" провалом

Гонсало Игуаин Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не считает, что его период в "Челси" был провалом.

Напомним, Игуаин провел в "Челси" вторую половину прошлого сезона на правах аренды. Гонсало забил пять голов в 19 матчах за "синих".

Однако 32-летний аргентинец все равно чувствует, что сделал свой вклад в общий успех — пускай на пути к трофею Лиги Европы Игуаин сыграл только 24 минуты.

"Я бы мог играть лучше. Однако я был не так уж плох — мы выиграли Лигу Европы и вышли в Лигу Чемпионов, и это хорошие результаты. Люди ожидали большего от меня, но я думаю, что забил нормальное количество голов для столь короткого отрезка времени".

"Если ты хороший игрок, люди ожидают всего от тебя. Но иногда люди не учитывают, что ты приехал из другой лиги — из итальянской лиги, которая совершенно отличается от Премьер-Лиги".

"Люди не учитывают тот факт, что я приехал только на несколько месяцев. Да, я понимаю, что они ожидали большего от меня, и я ценю это, потому что это означает, что они рассчитывали на меня".

"Я всегда открыт к критике, если это конструктивная критика. Я просто хочу сказать, что я смотрел на это как на возможность поиграть в одной из лучших лиг в мире", — цитирует Игуаина Goal.


Метки Игуаин, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 703

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 17.01.2020 16:47 # chebrec
    Chelsea fc трофи кар!!!

    (ответить)

  2. iceteam 17.01.2020 16:34 # iceteam
    Игуаин - пол сезона - трофей

    Ливерпуль - 29 лет - один(или два) трофея.

    Почувствуйте разницу)))

    (ответить)

  3. ry-l 17.01.2020 16:07 # ry-l
    Чел сыграл 19 матчей, но успех захватить трофей, как так?

    Потому что Челси - трофи-машина.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: