Игуаин не считает свой период в "Челси" провалом
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не считает, что его период в "Челси" был провалом.
Напомним, Игуаин провел в "Челси" вторую половину прошлого сезона на правах аренды. Гонсало забил пять голов в 19 матчах за "синих".
Однако 32-летний аргентинец все равно чувствует, что сделал свой вклад в общий успех — пускай на пути к трофею Лиги Европы Игуаин сыграл только 24 минуты.
"Я бы мог играть лучше. Однако я был не так уж плох — мы выиграли Лигу Европы и вышли в Лигу Чемпионов, и это хорошие результаты. Люди ожидали большего от меня, но я думаю, что забил нормальное количество голов для столь короткого отрезка времени".
"Если ты хороший игрок, люди ожидают всего от тебя. Но иногда люди не учитывают, что ты приехал из другой лиги — из итальянской лиги, которая совершенно отличается от Премьер-Лиги".
"Люди не учитывают тот факт, что я приехал только на несколько месяцев. Да, я понимаю, что они ожидали большего от меня, и я ценю это, потому что это означает, что они рассчитывали на меня".
"Я всегда открыт к критике, если это конструктивная критика. Я просто хочу сказать, что я смотрел на это как на возможность поиграть в одной из лучших лиг в мире", — цитирует Игуаина Goal.
17.01.2020 16:00
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Последние комментарии:
Chelsea fc трофи кар!!!
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Игуаин - пол сезона - трофей
Ливерпуль - 29 лет - один(или два) трофея.
Почувствуйте разницу)))
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Чел сыграл 19 матчей, но успех захватить трофей, как так?
Потому что Челси - трофи-машина.
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