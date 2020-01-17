"Арсенал" не контактировал с Виейра после увольнения Эмери

Легенда "Арсенала" Патрик Виейра рассказал, что "канониры" не рассматривали его на замену Унаи Эмери.

Когда в ноябре "Арсенал" уволил Эмери и принялся искать нового рулевого, Виейра, второй сезон тренирующий "Ниццу" назывался одним из кандидатов на вакантный пост.



Однако в реальности с Виейра никто не связывался, да и сам Патрик не был заинтересован в смене клуба.



"Нет, контакта не было. Но и места для такого рода разговоров в моей голове тоже не было. Я сосредоточен на своей работе здесь. Этот проект подходит для меня и моих амбиций".



"Меня не тревожили слухи насчет "Арсенала". Я не знаю, как сложится будущее, но именно по этой причине я не хочу забивать голову несуществующими вещами. Клуб знает, что я хочу остаться, и я знаю, что они хотят сохранить меня. 100 процентов", — сообщил Виейра Daily Mail.



Стоит отметить, что Виейра сватали на тренерский мостик "Арсенала" и летом 2018, когда клуб искал преемника для Арсена Венгера, у которого Патрик был ключевым игроком на протяжении девяти сезонов. Однако все ограничилось разговором.



"Это был просто разговор о моей ситуации, о моих делах и о моем следующем шаге. Ничего более", — добавил Виейра.