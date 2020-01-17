Сульшер не ожидает, что Рэшфорд сыграет с "Ливерпулем"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не ожидает, что нападающий Маркус Рэшфорд сыграет против "Ливерпуля" в воскресенье.
Напомним, Рэшфорд получил травму спины в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую среду. Сульшер был вынужден произвести обратную замену спустя 16 минут после выхода Маркуса на поле.
Сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что Рэшфорд настроен сыграть на "Энфилде" в воскресенье, даже если для этого ему придется сделать укол обезболивающего. Однако Сульшер не думает, что будет так рисковать.
"Мы собираемся дать ему максимальное количество времени, но я бы не стал этого ждать, затаив дыхание. Думаю, он, наверное, не будет готов, но у него все еще есть 48 часов, поэтому посмотрим", — цитирует Сульшера Sky Sports.
17.01.2020 14:25
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если не готов, то будет мегатупостью рисковать им в матче с колбасой. На данный момент команды решают разные задачи, а вылети Рэш надолго с рецидивом, то скаму будет множко пиздец.
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вот 100 за 200 что будет в старте , это уже все знают, что перед матчем с Ливерпулем даже переломы заживают у всех соперников)) оно и к лучшему, он им всё равно не поможет.
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игры разума от Сульшера, это конечно нечто. дайте оскара ему)
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Лол, кого ебут ожидания и решения сольскяйра, как мелкий и решит, так там и будет.
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Надо беречь парня. И без него облажаемся
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