Сульшер не ожидает, что Рэшфорд сыграет с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не ожидает, что нападающий Маркус Рэшфорд сыграет против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, Рэшфорд получил травму спины в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую среду. Сульшер был вынужден произвести обратную замену спустя 16 минут после выхода Маркуса на поле.



Сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что Рэшфорд настроен сыграть на "Энфилде" в воскресенье, даже если для этого ему придется сделать укол обезболивающего. Однако Сульшер не думает, что будет так рисковать.



"Мы собираемся дать ему максимальное количество времени, но я бы не стал этого ждать, затаив дыхание. Думаю, он, наверное, не будет готов, но у него все еще есть 48 часов, поэтому посмотрим", — цитирует Сульшера Sky Sports.