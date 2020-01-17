"Лестер" задумывается о покупке Райана Бертрана

Райан Бертран "Лестер" задумывается о приобретении крайнего защитника "Саутгемптона" Райана Бертрана грядущим летом.

Как сообщает Daily Mail, "лисы" видят в 30-летнем Бертране возможную замену для Бена Чилуэлла, которого мечтают переманить "Манчестер Сити" и "Челси".

Несмотря на то, что контракт Чилуэлла рассчитан до 2024 года, на "Кинг Пауэр" высоко оценивают вероятность продажи своего левого защитника по окончании сезона. Благо у "Лестера" достаточно времени, чтобы определиться с заменой для Бена.

В свое время Бертран провел один сезон в "Рединге" у Брендана Роджерса, нынешнего главного тренера "Лестера", который теперь задумал воссоединиться с Райаном.


Метки Бертран, Лестер, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 13:00

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