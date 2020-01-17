Ба считает, что Мане должен был получить "Золотой мяч"

Экс-нападающий "Челси" Демба Ба считает, что Садио Мане из "Ливерпуля" должен был получить "Золотой мяч" в минувшем году.

Несмотря на все свои заслуги в 2019 году, в голосовании на главную индивидуальную награду Мане занял только четвертое место. Ба находит это несправедливостью и считает, что Лионель Месси из "Барселоны" получил "Золотой мяч" только благодаря своему статусу.



"В эти дни мы так много говорим о статистике — убежден, по своим индивидуальным и коллективным статистическим показателям Мане должен был выиграть "Золотой мяч".



"Я всегда говорил, что, если вы поменяете статистику Мане в 2019 году на статистику Месси, Месси все равно выиграет "Золотой мяч", даже с меньшим количеством голов".



"Это безумие, если вспомнить о том факте, что Мане выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, провел невероятный сезон и стал совместно лучшим бомбардиром Премьер-Лиги!"



"Но и это еще не все — он играл определяющую роль во всех матчах. Убежден, он заслуживал "Золотой мяч".



"Я обсуждал об это со многими игроками. Они говорят: "Да, но Месси лучше как игрок". Конечно, каждый знает это!"



"Даже если бы Садио подошел ко мне и сказал, что он лучше Месси, я бы ударил его по лицу и сказал: "Замолкни парень и сядь на место!" Но с моей точки зрения, он лучше провел сезон в 2019 году", — сообщил Ба The Independent.