Ли Шарп: "Погба может стать легендой "Юнайтед"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что полузащитник Поль Погба может стать легендой "красных дьяволов".
Лишь на днях издание Sky Sports сообщило, что Погба по-прежнему хочет покинуть "Олд Траффорд" и надеется осуществить задуманное по окончании сезона.
Однако Шарп убежден, что у Поля есть и другой вариант. Если 26-летний француз останется и проявит себя как лидер команды Оле Гуннара Сульшера, то заработает легендарный статус.
"Я бы хотел, чтобы клуб сохранил его. Думаю, он может стать абсолютной легендой "Юнайтед". Думаю, он один из лучших игроков, что у них есть в клубе".
"В свой день он является игроком мирового уровня. Знаю, порой он не показывает этого все 90 минут минут и не проявляет себя достаточно часто, но если они хотят построить команду вокруг него, пригласив игроков, которые были бы с ним на одной волне, он сможет стать абсолютной сенсацией для "Юнайтед".
"Единственное, если Поль Погба решил, что он хочет уйти, тогда ты мало что можешь поделать, ведь ты получаешь несчастного игрока".
"Я не думаю, что он плохо влияет на раздевалку, как об этом говорят люди. Думаю, он весьма нравится игрокам. Не вижу здесь проблем".
"Думаю, он должен задать себя вопрос, хочет ли он остаться при текущей ситуации, когда клуб находится в процессе перестройки и по-настоящему не сражается за титул".
"Он может сыграть огромную роль в этой перестройке. Они могут построить команду вокруг него, и он станет легендой "Юнайтед" на многие годы", — сообщил Шарп Sky Sports.
17.01.2020 10:00
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Последние комментарии:
Соседняя новость про Рэшфорда, который готов через боль сыграть. Вот признак легенды. А этот товарищ безусловно талантлив, но околофутбольная жизнь воспреобладала над профессионализмом. К сожалению...
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По мне так он уже стал легендой муму. Топарь свирепый.
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Блять, ему уже 26 лет. Последние 2 года он занимается конкретной херней. Какая легенда? Ему через два года уже в катар пора будет ехать. Нигер пропиарился. Киданул МЮ на трансфер с ювентуса + на охеренную личку. Обеспечил себя - вот и вся легенда.
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Что они все так кипятком ссутся на Погба, понятно же что он клал на клуб с высокой колокольни и и легендой он может стать лишь Лазарета
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Самый ненавистный игрок фапла.Как можно быть таким мерзким?
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бгбгбгбгб, откуда Михайло такие фотки находит! это +5!
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Вот не заебались люди одно и то же говорить уже третий год? Смыслжтого словоблудия, когда всем уже понятно, что такого не будет?
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Легендой вождения болтом по губам руководству. Давно так никто над Вудманом не издевался.
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придурок легендой не может стать
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Легендой лазарета? Легендой крысой? (как мастер Спринтер) или легендой неуважения?
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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