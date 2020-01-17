Ли Шарп: "Погба может стать легендой "Юнайтед"

Поль Погба Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что полузащитник Поль Погба может стать легендой "красных дьяволов".

Лишь на днях издание Sky Sports сообщило, что Погба по-прежнему хочет покинуть "Олд Траффорд" и надеется осуществить задуманное по окончании сезона.

Однако Шарп убежден, что у Поля есть и другой вариант. Если 26-летний француз останется и проявит себя как лидер команды Оле Гуннара Сульшера, то заработает легендарный статус.

"Я бы хотел, чтобы клуб сохранил его. Думаю, он может стать абсолютной легендой "Юнайтед". Думаю, он один из лучших игроков, что у них есть в клубе".

"В свой день он является игроком мирового уровня. Знаю, порой он не показывает этого все 90 минут минут и не проявляет себя достаточно часто, но если они хотят построить команду вокруг него, пригласив игроков, которые были бы с ним на одной волне, он сможет стать абсолютной сенсацией для "Юнайтед".

"Единственное, если Поль Погба решил, что он хочет уйти, тогда ты мало что можешь поделать, ведь ты получаешь несчастного игрока".

"Я не думаю, что он плохо влияет на раздевалку, как об этом говорят люди. Думаю, он весьма нравится игрокам. Не вижу здесь проблем".

"Думаю, он должен задать себя вопрос, хочет ли он остаться при текущей ситуации, когда клуб находится в процессе перестройки и по-настоящему не сражается за титул".

"Он может сыграть огромную роль в этой перестройке. Они могут построить команду вокруг него, и он станет легендой "Юнайтед" на многие годы", — сообщил Шарп Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. mastificator 17.01.2020 11:31 # mastificator
    Соседняя новость про Рэшфорда, который готов через боль сыграть. Вот признак легенды. А этот товарищ безусловно талантлив, но околофутбольная жизнь воспреобладала над профессионализмом. К сожалению...

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  2. electric 17.01.2020 11:22 # electric
    По мне так он уже стал легендой муму. Топарь свирепый.

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  3. metkii 17.01.2020 10:56 # metkii
    Блять, ему уже 26 лет. Последние 2 года он занимается конкретной херней. Какая легенда? Ему через два года уже в катар пора будет ехать. Нигер пропиарился. Киданул МЮ на трансфер с ювентуса + на охеренную личку. Обеспечил себя - вот и вся легенда.

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  4. nefanat10 17.01.2020 10:28 # nefanat10
    Что они все так кипятком ссутся на Погба, понятно же что он клал на клуб с высокой колокольни и и легендой он может стать лишь Лазарета

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  5. liverpool1892est 17.01.2020 10:24 # liverpool1892est
    Самый ненавистный игрок фапла.Как можно быть таким мерзким?

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  6. pistolero-lfc 17.01.2020 10:21 # pistolero-lfc
    бгбгбгбгб, откуда Михайло такие фотки находит! это +5!

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  7. sausage 17.01.2020 10:16 # sausage
    Вот не заебались люди одно и то же говорить уже третий год? Смыслжтого словоблудия, когда всем уже понятно, что такого не будет?

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  8. nesmachnik 17.01.2020 10:16 # nesmachnik
    Легендой вождения болтом по губам руководству. Давно так никто над Вудманом не издевался.

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  9. osivori 17.01.2020 10:16 # osivori
    придурок легендой не может стать

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  10. liver4ever 17.01.2020 10:09 # liver4ever
    Легендой лазарета? Легендой крысой? (как мастер Спринтер) или легендой неуважения?

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  11. chebrec 17.01.2020 10:09 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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