Рэшфорд готов сыграть с "Ливерпулем" через боль

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд собирается сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье через болевой барьер.

Напомним, в минувшую среду против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии Рэшфорд сыграл только 16 минут. Появившись на замену во втором тайме, вскоре Маркус покинул поле "Олд Траффорд" с травмой спины.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сразу заявил, что теперь Рэшфорд рискует пропустить выезд на "Энфилд" в рамках Премьер-Лиги, однако Daily Mirror утверждает, что 22-летний англичанин готов принять участие в этом матче — даже если ему потребуется укол обезболивающего.



Рэшфорд положительно отреагировал на первичное лечение и, по всей видимости, вызовется сыграть, но окончательное решение будет за Сульшером, который едва ли хочет, чтобы его подопечный усугубил свое состояние.



Добавим, что в этом сезоне Маркус забил 19 голов во всех соревнованиях, а "Юнайтед" — единственная команда, сумевшая отобрать очки у "Ливерпуля" со старта кампании Премьер-Лиги (1:1 на "Олд Траффорд" в октябре).