Моуриньо обещан бонус за попадание в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получит бонус в 2 миллиона фунтов, если сумеет вывести свой клуб в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Когда в ноябре Моуриньо заступал на место уволенного Маурисио Почеттино, задача по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги выглядела невозможной — отставание от четвертого места составляло 11 очков.
С тех пор "шпоры" несколько раз приближались к зоне Лиги Чемпионов на расстояние одной победы, но никак не могли запрыгнуть в эту зону, а прямо сейчас снова увеличили свое отставание — до девяти баллов.
Тем не менее, "Тоттенхэм" показал, что может совершить необходимый рывок и воспользоваться затруднениями у конкурентов.
В данный момент президент "шпор" Даниэль Леви делает все возможное, чтобы укрепить ослабленный травмами состав команды. Моуриньо уже получил в свое распоряжение полузащитника Жедсона Фернандеша из "Бенфики" и еще надеется получить как минимум одного нападающего.
Если по итогам сезона "Тоттенхэм" все-таки квалифицируется в Лигу Чемпионов — через победу в европейском турнире или через попадание в топ-4 Премьер-Лиге — Моуриньо достанется солидный бонус в 2 млн. фунтов, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.
17.01.2020 08:00
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Бонус надо игрокам давать в первую очередь! А уже потом тренеру
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