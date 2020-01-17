Моуриньо обещан бонус за попадание в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получит бонус в 2 миллиона фунтов, если сумеет вывести свой клуб в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Когда в ноябре Моуриньо заступал на место уволенного Маурисио Почеттино, задача по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги выглядела невозможной — отставание от четвертого места составляло 11 очков.



С тех пор "шпоры" несколько раз приближались к зоне Лиги Чемпионов на расстояние одной победы, но никак не могли запрыгнуть в эту зону, а прямо сейчас снова увеличили свое отставание — до девяти баллов.



Тем не менее, "Тоттенхэм" показал, что может совершить необходимый рывок и воспользоваться затруднениями у конкурентов.



В данный момент президент "шпор" Даниэль Леви делает все возможное, чтобы укрепить ослабленный травмами состав команды. Моуриньо уже получил в свое распоряжение полузащитника Жедсона Фернандеша из "Бенфики" и еще надеется получить как минимум одного нападающего.



Если по итогам сезона "Тоттенхэм" все-таки квалифицируется в Лигу Чемпионов — через победу в европейском турнире или через попадание в топ-4 Премьер-Лиге — Моуриньо достанется солидный бонус в 2 млн. фунтов, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.