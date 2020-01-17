Моуриньо обещан бонус за попадание в Лигу Чемпионов

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получит бонус в 2 миллиона фунтов, если сумеет вывести свой клуб в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Когда в ноябре Моуриньо заступал на место уволенного Маурисио Почеттино, задача по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги выглядела невозможной — отставание от четвертого места составляло 11 очков.

С тех пор "шпоры" несколько раз приближались к зоне Лиги Чемпионов на расстояние одной победы, но никак не могли запрыгнуть в эту зону, а прямо сейчас снова увеличили свое отставание — до девяти баллов.

Тем не менее, "Тоттенхэм" показал, что может совершить необходимый рывок и воспользоваться затруднениями у конкурентов.

В данный момент президент "шпор" Даниэль Леви делает все возможное, чтобы укрепить ослабленный травмами состав команды. Моуриньо уже получил в свое распоряжение полузащитника Жедсона Фернандеша из "Бенфики" и еще надеется получить как минимум одного нападающего.

Если по итогам сезона "Тоттенхэм" все-таки квалифицируется в Лигу Чемпионов — через победу в европейском турнире или через попадание в топ-4 Премьер-Лиге — Моуриньо достанется солидный бонус в 2 млн. фунтов, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.


Метки Лига Чемпионов, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 662

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Последние комментарии:




  1. lfclegenda 17.01.2020 09:00 # lfclegenda
    Бонус надо игрокам давать в первую очередь! А уже потом тренеру

    (ответить)

  2. chelsiukpro 17.01.2020 08:11 # chelsiukpro
    А как же борьба за чемпик? Кукарекали в начале сезона!

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  3. pistolero-lfc 17.01.2020 08:04 # pistolero-lfc
    sv_cheats 1

    Champions League trophy to Spurs confirmed...

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