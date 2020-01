Светская хроника за понедельник

Переход Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом. Кристиан Эриксен направляется в "Интер". Премьер-Лига расследует сделку "Эвертона" и Алишера Усманова. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" лидирует в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. (Bild)



Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре склоняется к варианту с "Челси", а не "Манчестер Юнайтед". (Daily Star)



"Юнайтед" отказывается платить более 42 миллионов фунтов за полузащитника Бруну Фернандеша, тогда как "Спортинг" требуется за своего капитана минимум 55 млн. (Daily Mail)



"Юнайтед" хочет арендовать полузащитника "Атлетико" Маркоса Льоренте. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" все еще надеется оградить вингера Лероя Сане от интереса "Баварии". (Metro)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо контактирует с защитником "Сити" Жоау Канселу. (Daily Mail)



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен ожидает присоединиться к "Интеру" со дня на день по сделке стоимостью 15 млн. фунтов. (Daily Star)



"Арсенал" надеется подписать защитника ПСЖ Левена Курзава безо всякой компенсации. (The Athletic)



Нападающий "Генка" Мбвана Саматта близок к переходу в "Астон Виллу". (Sky Sports)



"Астон Вилла" интересуется полузащитником Стивеном Нзонзи, который принадлежит "Роме". (Telefoot)



"Астон Вилле" придется выложить более 20 млн. фунтов, чтобы заполучить нападающего "Халла" Джаррода Боуэна. (The Athletic)



"Бордо" потерял интерес к Кристиану Бентеке после того, как "Кристал Пэлас" запросил 500 тыс. фунтов за аренду нападающего до конца сезона. (Sky Sports)



Полузащитник "Интера" Матиас Весино не собирается в "Эвертон". (Milan News)



"РБ Лейпциг" отказался отпустить вингера Адемолу Лукмана в "Ньюкасл" на правах аренды. (Newcastle Chronicle)



Другое



Маурисио Почеттино возглавит "Юнайтед" в конце сезона, только если вице-президент Эд Вудворд отойдет от принятия любых футбольных решений. (talkSPORT)



Нападающему "Бернли" Эшли Барнсу предстоит операция на грыже. (BBC)



В отличие от ряда других команд Премьер-Лиги, "Ливерпуль" решил не проводить тренировочный сбор в феврале. Наставник Юрген Клопп даст своим игрокам неделю отдыха. (Evening Standard)



Премьер-Лига проведет расследование насчет сделки между "Эвертоном" и Алишером Усмановым по переименованию стадиона за 30 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли не исключает, что будет выступать за сборную Италии. (Daily Mail)



УЕФА собирается расширить количество участников Лиги Чемпионов, из-за чего у каждой команды добавится по четыре матча. (The Times)



УЕФА специально изменил схему символической сборной 2019 года на необычные 4-2-4, чтобы в команду попал Криштиану Роналду. (Daily Star)