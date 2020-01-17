Гвардиола: "Махрез не может травмироваться — в его ногах нет мышц"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал причину, почему вингер Рияд Махрез не может получить травму.

В последнее время Рияд демонстрирует отличную форму, а в воскресенье против "Астон Виллы" забил свой девятый мяч этом сезоне с учетом всех соревнований — помимо этих девяти голов, 28-летний алжирец еще 11 раз ассистировал партнерам.



Гвардиола не удивлен результативностью подопечного и имеет свое мнение, почему Махрез проводит этот сезон гораздо ярче прошлого.



"Разница между прошлым сезоном и этим сезоном заключается в том, что он играет больше минут, потому что тренер добрее к нему".



"В прошлом сезоне он тоже играл на хорошем уровне. Он любит играть в футбол".



"Вы видите его ноги — для него невозможно получить травму, потому что в его ногах нет мышц. У него есть нечто особенное при игре возле чужих ворот, и я постоянно чувствую, что он может забить из этих позиций", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.