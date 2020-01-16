Рис Джеймс заключил новый контракт с "Челси"
Защитник "Челси" Рис Джеймс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2025.
Джеймс, которому в прошлом месяце исполнилось 20, провел уже 18 матчей за "синих" в этом сезоне, причем отличился в своем дебюте за клуб — против "Гримсби" в Кубке Лиги в сентябре. Также Рис забивал "Аяксу" в Лиге Чемпионов в ноябре.
Джеймс получил свой шанс в первой команде родного клуба после того, как блестяще отыграл прошлый сезон в "Уигане" на правах аренды — юный защитник пропустил лишь один матч в Чемпионшипе.
Стоит отметить, что прошлым летом Джеймс получил травму лодыжки в матче за юношескую сборную Англии U-20, из-за чего он пропустил старт сезона. Однако это не помешало Рису ворваться в планы главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и заслужить награду.
"Я мечтал быть в "Челси" и играть здесь каждую неделю, поэтому получить контракт на пять с половиной лет — это словно исполнение моей мечты".
"Я всегда хотел быть здесь, и контракт на пять с половиной лет многое значит для меня и моей семьи", — сообщил Джеймс.
16.01.2020 23:00
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Топарик настоящий, в след сезоне все забудут про выскочку трента (дерево в доте кстати)))
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Пинс Джеймс
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Хамес
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Фото: Грановская договаривается о контрактах с игроками Челси.
https://www.meme-arsenal.com/memes/ea902c1e0b2088ced5076726f324fc6d.jpg
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главное удовлетворить Грановскую
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