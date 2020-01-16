Рис Джеймс заключил новый контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Рис Джеймс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2025.

Джеймс, которому в прошлом месяце исполнилось 20, провел уже 18 матчей за "синих" в этом сезоне, причем отличился в своем дебюте за клуб — против "Гримсби" в Кубке Лиги в сентябре. Также Рис забивал "Аяксу" в Лиге Чемпионов в ноябре.



Джеймс получил свой шанс в первой команде родного клуба после того, как блестяще отыграл прошлый сезон в "Уигане" на правах аренды — юный защитник пропустил лишь один матч в Чемпионшипе.



Стоит отметить, что прошлым летом Джеймс получил травму лодыжки в матче за юношескую сборную Англии U-20, из-за чего он пропустил старт сезона. Однако это не помешало Рису ворваться в планы главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и заслужить награду.



"Я мечтал быть в "Челси" и играть здесь каждую неделю, поэтому получить контракт на пять с половиной лет — это словно исполнение моей мечты".



"Я всегда хотел быть здесь, и контракт на пять с половиной лет многое значит для меня и моей семьи", — сообщил Джеймс.