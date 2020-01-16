"Юнайтед" отпускает Эшли Янга в "Интер"
"Манчестер Юнайтед" прощается со своим капитаном Эшли Янгом, чью стоимость "Интеру", наконец, удалось согласовать.
Ранее в январе Янг отклонил предложение "красных дьяволов" о новом контракте и потребовал отпустить его в Милан уже в этом месяце, несмотря на то, что по окончании сезона Эшли мог бы стать свободным агентом.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что из-за обилия травм может заблокировать трансфер Янга, однако 34-летнему англичанину все же было позволено уйти.
Как сообщает BBC, "дьяволы" приняли предложение "Интера" в размере 1.5 миллионов евро (1.28 млн. фунтов) плюс бонус, который будет активирован, если команда Антонио Конте выиграет Серию А в этом сезоне.
Янг, не принимавший участия в трех последних матчах "Юнайтед", уже в пятницу или субботу прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.
16.01.2020 22:30
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Последние комментарии:
Эпоха уходит, почти вот ушла
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Интер-галлактик пауа уауа!
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Ветераны в Сериале отлично приживаются. К тому же тактически Янг очень дисциплинированный и скорее всего именно нужно Конте на этом отрезке сезона. Да, не хватает ему скиллов, но физическая форма все еще на уровне и в такой команде как "Интер" он определенно еще принесет пользу. Удачи. Я в свое время приметил его, когда он играл еще в "Уотфорде". Сезон 2006/07 был первым для них в элите.
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даже не наю, что он может покзать в Серии А. топорный (причем как в атаке, так и в обороне), довольно много фолящий защ.
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Заебись, получал порядка 150 косых, отпустили, чтоб эти бабки разделить на Гринвуда и Уильямса. Ну и гуано ему на губешку
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Говноешка покидает говно клуб
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В Англии выиграл все что мог, смена есть, так что пока, Эшли.
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голуби улетели, теперь не нужен стал, понятно.
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