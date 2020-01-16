"Юнайтед" отпускает Эшли Янга в "Интер"

Эшли Янг "Манчестер Юнайтед" прощается со своим капитаном Эшли Янгом, чью стоимость "Интеру", наконец, удалось согласовать.

Ранее в январе Янг отклонил предложение "красных дьяволов" о новом контракте и потребовал отпустить его в Милан уже в этом месяце, несмотря на то, что по окончании сезона Эшли мог бы стать свободным агентом.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что из-за обилия травм может заблокировать трансфер Янга, однако 34-летнему англичанину все же было позволено уйти.

Как сообщает BBC, "дьяволы" приняли предложение "Интера" в размере 1.5 миллионов евро (1.28 млн. фунтов) плюс бонус, который будет активирован, если команда Антонио Конте выиграет Серию А в этом сезоне.

Янг, не принимавший участия в трех последних матчах "Юнайтед", уже в пятницу или субботу прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 22:30

Количество просмотров Просмотров: 614

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.01.2020 22:56 # mancunia-planet
    Эпоха уходит, почти вот ушла

    (ответить)

  2. griboedov 16.01.2020 22:54 # griboedov
    Интер-галлактик пауа уауа!

    (ответить)

  3. empry 16.01.2020 22:53 # empry
    Ветераны в Сериале отлично приживаются. К тому же тактически Янг очень дисциплинированный и скорее всего именно нужно Конте на этом отрезке сезона. Да, не хватает ему скиллов, но физическая форма все еще на уровне и в такой команде как "Интер" он определенно еще принесет пользу. Удачи. Я в свое время приметил его, когда он играл еще в "Уотфорде". Сезон 2006/07 был первым для них в элите.

    (ответить)

  4. danilych89 16.01.2020 22:47 # danilych89
    даже не наю, что он может покзать в Серии А. топорный (причем как в атаке, так и в обороне), довольно много фолящий защ.

    (ответить)

  5. keane16 16.01.2020 22:44 # keane16
    Заебись, получал порядка 150 косых, отпустили, чтоб эти бабки разделить на Гринвуда и Уильямса. Ну и гуано ему на губешку

    (ответить)

  6. redstyle 16.01.2020 22:39 # redstyle
    Говноешка покидает говно клуб

    (ответить)

  7. imf-tau 16.01.2020 22:35 # imf-tau
    В Англии выиграл все что мог, смена есть, так что пока, Эшли.

    (ответить)

  8. hammersmith 16.01.2020 22:31 # hammersmith
    голуби улетели, теперь не нужен стал, понятно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: