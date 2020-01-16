"Юнайтед" отпускает Эшли Янга в "Интер"

"Манчестер Юнайтед" прощается со своим капитаном Эшли Янгом, чью стоимость "Интеру", наконец, удалось согласовать.

Ранее в январе Янг отклонил предложение "красных дьяволов" о новом контракте и потребовал отпустить его в Милан уже в этом месяце, несмотря на то, что по окончании сезона Эшли мог бы стать свободным агентом.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что из-за обилия травм может заблокировать трансфер Янга, однако 34-летнему англичанину все же было позволено уйти.



Как сообщает BBC, "дьяволы" приняли предложение "Интера" в размере 1.5 миллионов евро (1.28 млн. фунтов) плюс бонус, который будет активирован, если команда Антонио Конте выиграет Серию А в этом сезоне.



Янг, не принимавший участия в трех последних матчах "Юнайтед", уже в пятницу или субботу прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.