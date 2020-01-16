"Дерби" обвинен в нарушении правил ФФП

Над "Дерби" нависла угроза снятия очков после того, как Футбольная Лига предъявила обвинения клубу Чемпионшипа в нарушении правил финансового фейр-плей.

Правила ФФП позволяют клубам Чемпиошипа иметь убыток не более 39 миллионов фунтов за трехлетний период.



"Бараны" пытались замаскировать свои финансовые проблемы с помощью продажи стадиона "Прайд Парк" своему владельцу Мелу Моррису за 80 млн. фунтов, благодаря чему на один год даже вышли на прибыльный уровень, однако эта очевидная уловка была раскрыта.



Сегодня Футбольная Лига обвинила "Дерби" в превышении допустимого убытка в период с июля 2015 по июнь 2018. Теперь "баранам" надлежит предоставить свои объяснения.



Добавим, что лишь в марте 2019 Футбольная Лига сняла с "Бирмингема" девять очков за аналогичное нарушение. Если Уэйн Руни не сумеет вывести "Дерби" в Премьер-Лигу по итогам этого сезона, у "баранов" могут возникнуть серьезные проблемы.