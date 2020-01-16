Ведущий хирург предсказывает возвращение Кейна только в следующем сезоне

Ведущий хирург доктор Крис Уилсон уверен, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустит остаток сезона и Евро-2020.

В минувшую субботу Кейн перенес операцию по восстановлению порванного сухожилия в задней поверхности левого бедра. В своем официальном заявлении "шпоры" сообщали, что Харри должен приступить к тренировкам в апреле.



Однако Уилсон, который провел 75 подобных операций, считает прогноз "Тоттенхэма" нереалистичным, исключая поездку Кейна на Евро-2020 со сборной Англии.



"Я бы ожидал, что он проведет вне игры шесть месяцев. Если бы я разговаривал с футболистом топ-уровня и не хотел бы вводить его в заблуждение, я бы сказал ему ожидать своего возвращения на поле через шесть месяцев после операции".



"Если бы его оперировал я, я бы сказал ему думать о возвращении к предсезонному периоду. Мне известно, что в случае с Харри Кейном они говорят об апреле или мае — я буду очень удивлен, если он вернется к тому времени", — цитирует Уилсона The Independent.