Браун: "80 млн. фунтов за Магуайра — это дешево"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что покупка Харри Магуайра у "Лестера" за 80 миллионов фунтов стала большой трансферной удачей для "красных дьяволов".

Прошлым лето Магуайр перебрался на "Олд Траффорд" в статусе самого дорогого защитника мира. Харри быстро стал лидером команды Оле Гуннара Сульшера и фактически исполняет обязанности капитана.



По мнению Брауна, "дьяволы" с умом потратили эти деньги, потому что 26-летний англичанин действительно усилил команду.



"Я правда думаю, что в наши дни это выглядит довольно дешево".



"Думаю, он добавил невозмутимости всей обороне. Он все еще довольно молод, но уже очень опытен. Он умен и очень хорош в выборе позиции".



"Бывают матчи, когда ты особо не замечаешь его. Но это происходит лишь потому, что он хорошо делает свою работу. Он выигрывает борьбу на втором этаже, он стелется в подкатах. С ним наша оборона надежнее".



"Он словно заставляет всех почувствовать: "Мы можем это". Это особенно ощущается, когда он играет в паре с Виктором Линделефом. Они хорошо дополняют друг друга".



"Иногда требуется время, чтобы понять, кто из игроков может сработаться друг с другом, но они составили действительно хорошую связку", — цитирует Брауна Sky Sports.