Браун: "80 млн. фунтов за Магуайра — это дешево"

Харри Магуайр Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что покупка Харри Магуайра у "Лестера" за 80 миллионов фунтов стала большой трансферной удачей для "красных дьяволов".

Прошлым лето Магуайр перебрался на "Олд Траффорд" в статусе самого дорогого защитника мира. Харри быстро стал лидером команды Оле Гуннара Сульшера и фактически исполняет обязанности капитана.

По мнению Брауна, "дьяволы" с умом потратили эти деньги, потому что 26-летний англичанин действительно усилил команду.

"Я правда думаю, что в наши дни это выглядит довольно дешево".

"Думаю, он добавил невозмутимости всей обороне. Он все еще довольно молод, но уже очень опытен. Он умен и очень хорош в выборе позиции".

"Бывают матчи, когда ты особо не замечаешь его. Но это происходит лишь потому, что он хорошо делает свою работу. Он выигрывает борьбу на втором этаже, он стелется в подкатах. С ним наша оборона надежнее".

"Он словно заставляет всех почувствовать: "Мы можем это". Это особенно ощущается, когда он играет в паре с Виктором Линделефом. Они хорошо дополняют друг друга".

"Иногда требуется время, чтобы понять, кто из игроков может сработаться друг с другом, но они составили действительно хорошую связку", — цитирует Брауна Sky Sports.


Метки Браун, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 16.01.2020 19:40 # vyrentz
    Забыл еще добавить, что МЮ, в принципе, платит разумные деньги за футболистов и проворачивает успешные трансферы ни капли не переплачивая.

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  2. dallaslp 16.01.2020 19:27 # dallaslp
    даже Джеррарду выпала честь сыграть один матч с самим Уэс Брауном!

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  3. viva-5555 16.01.2020 19:19 # viva-5555
    Браун, этим интервью, поведал нам о своих умственных способностях.

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  4. nehta 16.01.2020 19:07 # nehta
    Дёшево?! Он это серьёзно?! Срочно! Срочно отобрать у Брауна тяжёлые наркотики!

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