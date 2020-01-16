"Кристал Пэлас" хочет Эшли Янга

"Кристал Пэлас" вступил в борьбу за капитана "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга.

Напомним, ранее в январе стало известно, что Янг договорился о переходе в "Интер" и даже отверг предложение "Юнайтед" о новом однолетнем контракте, настаивая на переезде в Милан уже в этом месяце.



Однако ослабленные травмами "красные дьяволы" не спешат отпускать своего ветерана, из-за чего "Интер", не желая терять время даром, пригласил из "Ромы" Леонардо Спинаццолы.



Как сообщает Evening Standard, Янг еще не попрощался с мечтой поиграть в Италии на закате своей карьеры, но если это окажется невозможно, приютить 34-летнего англичанина будет готов "Пэлас".



Издание добавляет, что вскоре у Эшли может появиться еще один вариант — интерес к экс-игроку "Астон Виллы" проявил "Лацио".