Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что будущее Шкодрана Мустафи в клубе зависит только от самого защитника.

На протяжении последних трансферных окон Мустафи, ставшего изгоем в глазах болельщиков "Арсенала", связывали с уходом из клуба, и этот месяц — не исключение.



Однако в данный момент "канониры" испытывают большие проблемы в обороне ввиду того, что для Калума Чемберса сезон уже завершен, Константинос Мавропанос ушел в аренду в "Нюрнберг", а Эктор Белллерин, Киран Тирни и Сеад Колашинац пока не вернулись после травм. В сложившейся ситуации Артета готов дать шанс Мустафи реабилитироваться.



"Может ли мы позволить себе отпустить центрального защитника? В идеале — нет".



"Если это случится, нам придется инвестировать в кого-нибудь другого. Мы и так играем с фланговыми защитниками, которые не являются крайними защитниками. Это вингеры или центральные полузащитники. Мы не можем потерять крайних защитников, потому что у нас их больше не осталось".



"Я знаю его (Мустафи) историю в этом клубе, но все зависит от него самого. Я сказал каждому еще в первый день: "Парни, все в ваших руках. Покажите мне свое желание, свою целеустремленность, потому что у вас будет шанс, и вы должны показывать это неделя за неделей".



"У всех них будет шанс сыграть. А дальше они должны показать, на что способны", — цитирует Артету Sky Sports.