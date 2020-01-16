"Юнайтед" согласовал условия контракта с Бруну Фернандешем

Агент Жорже Мендеш "Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Спортинга" Бруну Фернандешем.

Накануне вечером агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Фернандеша, был замечен на трибунах "Олд Траффорд" во время переигровки матча 3-го раунда Кубка Англии между "Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".

Визит Мендеша в Манчестер не был случайным. Жорже прибыл на встречу с "красными дьяволами", чтобы обсудить заключительные детали контракта, и сторонам удалось достичь компромисса.

Теперь двум клубам нужно договориться между собой, и "Спортинг" хотел бы получить дополнительно к деньгам кого-нибудь из игроков "Юнайтед" — на правах аренды или постоянного трансфера. В качестве возможной разменной монеты The Telegraph называет голкипера Жоэла Перейру или защитника Маркоса Рохо.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. gavriil 16.01.2020 16:04 # gavriil
    Что-то он старовато выглядит на фото.

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  2. pistolero-lfc 16.01.2020 16:02 # pistolero-lfc
    Поздравляю Ман Юнайтед! Годный трансфер проворачивают

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