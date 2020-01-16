"Юнайтед" согласовал условия контракта с Бруну Фернандешем
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Спортинга" Бруну Фернандешем.
Накануне вечером агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Фернандеша, был замечен на трибунах "Олд Траффорд" во время переигровки матча 3-го раунда Кубка Англии между "Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".
Визит Мендеша в Манчестер не был случайным. Жорже прибыл на встречу с "красными дьяволами", чтобы обсудить заключительные детали контракта, и сторонам удалось достичь компромисса.
Теперь двум клубам нужно договориться между собой, и "Спортинг" хотел бы получить дополнительно к деньгам кого-нибудь из игроков "Юнайтед" — на правах аренды или постоянного трансфера. В качестве возможной разменной монеты The Telegraph называет голкипера Жоэла Перейру или защитника Маркоса Рохо.
16.01.2020 16:00
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