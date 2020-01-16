Эдинсон Кавани предложен "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" предложена возможность заполучить нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани — но только в конце сезона.
Контракт Кавани с ПСЖ истекает как раз в конце сезона. Некоторые клубы, включая "Атлетико" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к Эдинсону уже в это трансферное окно, однако "красным дьяволам" было сказано, что игрок недоступен в январе.
Зато, как сообщает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, у "Юнайтед" есть возможность подписать Кавани в конце сезона. Поскольку Эдинсон сменит клуб как свободный агент, без необходимости платить компенсацию, он надеется на роскошный контракт.
Ранее в этом месяце "дьяволы" проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за Эрлинга Бреута Холанда, поэтому вариант с уругвайцем, которому в следующем месяце исполнится 33, определенно будет рассмотрен Эдом Вудвордом и Оле Гуннаром Сульшером.
16.01.2020 15:00
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Последние комментарии:
Он крут, но староват..ещё и огромную личку попросит скорее всего. Так что хз
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Ну понятно, куда на старости лет идти завершать карьеру и что бы хороший контракт был? Либо Китай (но с их новым законом скоро это будет недоступно), либо МЮ)))
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Не с нашим счастьем...
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Прямо сейчас было бы идеально, в конце сезона уже сомнительно с роскошным контрактом, возраст ни торт.
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