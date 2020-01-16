Эдинсон Кавани предложен "Юнайтед"

Эдинсон Кавани "Манчестер Юнайтед" предложена возможность заполучить нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани — но только в конце сезона.

Контракт Кавани с ПСЖ истекает как раз в конце сезона. Некоторые клубы, включая "Атлетико" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к Эдинсону уже в это трансферное окно, однако "красным дьяволам" было сказано, что игрок недоступен в январе.

Зато, как сообщает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, у "Юнайтед" есть возможность подписать Кавани в конце сезона. Поскольку Эдинсон сменит клуб как свободный агент, без необходимости платить компенсацию, он надеется на роскошный контракт.

Ранее в этом месяце "дьяволы" проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за Эрлинга Бреута Холанда, поэтому вариант с уругвайцем, которому в следующем месяце исполнится 33, определенно будет рассмотрен Эдом Вудвордом и Оле Гуннаром Сульшером.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. red-end-dance 16.01.2020 16:09 # red-end-dance
    Он крут, но староват..ещё и огромную личку попросит скорее всего. Так что хз

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  2. arhangel777 16.01.2020 15:25 # arhangel777
    Ну понятно, куда на старости лет идти завершать карьеру и что бы хороший контракт был? Либо Китай (но с их новым законом скоро это будет недоступно), либо МЮ)))

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  3. nehta 16.01.2020 15:23 # nehta
    Не с нашим счастьем...

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  4. mancunia-planet 16.01.2020 15:08 # mancunia-planet
    Прямо сейчас было бы идеально, в конце сезона уже сомнительно с роскошным контрактом, возраст ни торт.

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