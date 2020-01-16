Эдинсон Кавани предложен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" предложена возможность заполучить нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани — но только в конце сезона.

Контракт Кавани с ПСЖ истекает как раз в конце сезона. Некоторые клубы, включая "Атлетико" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к Эдинсону уже в это трансферное окно, однако "красным дьяволам" было сказано, что игрок недоступен в январе.



Зато, как сообщает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, у "Юнайтед" есть возможность подписать Кавани в конце сезона. Поскольку Эдинсон сменит клуб как свободный агент, без необходимости платить компенсацию, он надеется на роскошный контракт.



Ранее в этом месяце "дьяволы" проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за Эрлинга Бреута Холанда, поэтому вариант с уругвайцем, которому в следующем месяце исполнится 33, определенно будет рассмотрен Эдом Вудвордом и Оле Гуннаром Сульшером.