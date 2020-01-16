Сумаре перейдет в "Юнайтед" или "Челси"

Бубакари Сумаре Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре сделает выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" до конца месяца.

Интерес к Сумаре также приписывали "Арсеналу", "Реалу" и "Валенсии", однако Sky Sports утверждает, что в данный момент все эти клубы уже выбыли из борьбы за Бубакари.

В то же время "Юнайтед" и "Челси" продолжают переговоры по 20-летнему французу сенегальского происхождения, чье будущее прояснится после важнейшего для "Лилля" матча против ПСЖ 26 января.

Сумаре, у которого остается два с половиной года по контракту, часто сравнивают по стилю игры с полузащитником "Юнайтед" Поля Погба. В этом сезоне Бубакари провел уже 23 матча во всех соревнованиях, включая шесть в Лиге Чемпионов.

Издание добавляет, что "Лилль" настроен продать свое молодое дарование в этом месяце, поэтому вопрос лишь в том, куда Сумаре отправится.


Метки Лилль, Манчестер Юнайтед, Сумаре, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 14:50

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  1. red-end-dance 16.01.2020 16:12 # red-end-dance
    Даже не знаю кто это, а он ещё и выбирает клубы

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  2. alexomck 16.01.2020 16:00 # alexomck
    Челси выберет, здесь и думать не о чём.

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  3. mancunia-planet 16.01.2020 15:10 # mancunia-planet
    Нахер! Мэдисон либо Бруну!

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  4. largo-winch 16.01.2020 14:55 # largo-winch
    Ниггер Юнайтед

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