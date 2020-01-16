Сумаре перейдет в "Юнайтед" или "Челси"
Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре сделает выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" до конца месяца.
Интерес к Сумаре также приписывали "Арсеналу", "Реалу" и "Валенсии", однако Sky Sports утверждает, что в данный момент все эти клубы уже выбыли из борьбы за Бубакари.
В то же время "Юнайтед" и "Челси" продолжают переговоры по 20-летнему французу сенегальского происхождения, чье будущее прояснится после важнейшего для "Лилля" матча против ПСЖ 26 января.
Сумаре, у которого остается два с половиной года по контракту, часто сравнивают по стилю игры с полузащитником "Юнайтед" Поля Погба. В этом сезоне Бубакари провел уже 23 матча во всех соревнованиях, включая шесть в Лиге Чемпионов.
Издание добавляет, что "Лилль" настроен продать свое молодое дарование в этом месяце, поэтому вопрос лишь в том, куда Сумаре отправится.
16.01.2020 14:50
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Даже не знаю кто это, а он ещё и выбирает клубы
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Челси выберет, здесь и думать не о чём.
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Нахер! Мэдисон либо Бруну!
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Ниггер Юнайтед
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