Сумаре перейдет в "Юнайтед" или "Челси"

Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре сделает выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" до конца месяца.

Интерес к Сумаре также приписывали "Арсеналу", "Реалу" и "Валенсии", однако Sky Sports утверждает, что в данный момент все эти клубы уже выбыли из борьбы за Бубакари.



В то же время "Юнайтед" и "Челси" продолжают переговоры по 20-летнему французу сенегальского происхождения, чье будущее прояснится после важнейшего для "Лилля" матча против ПСЖ 26 января.



Сумаре, у которого остается два с половиной года по контракту, часто сравнивают по стилю игры с полузащитником "Юнайтед" Поля Погба. В этом сезоне Бубакари провел уже 23 матча во всех соревнованиях, включая шесть в Лиге Чемпионов.



Издание добавляет, что "Лилль" настроен продать свое молодое дарование в этом месяце, поэтому вопрос лишь в том, куда Сумаре отправится.