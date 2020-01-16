Пулишич доволен стартом своей карьеры в "Челси"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что доволен стартом своей английской карьеры.

Присоединившись к "синим" прошлым летом, поначалу Пулишич был нестабилен, а потому перестал проходить в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда.



Однако постепенно 21-летний американец адаптировался на новом месте, завоевал место в основе и сейчас может похвастать пятью голами и двумя результативными передачами в рамках Премьер-Лиги, что является поводом для гордости для Кристиана.



"Знаете, каждый говорил мне, что я направляюсь в Премьер-Лигу, и многое для меня изменится, мне будет тяжело. В этой лиге много матчей, много всего происходит, и поначалу мне, конечно, было нелегко".



"Думаю, я очень горжусь тем, как я преодолел трудности. Я чувствую, что в последнее время играю очень хорошо, и этим я тоже горжусь. Это отлично. Я получаю большое удовольствие от этого. Здесь удивительная футбольная культура, я очень счастлив и надеюсь сильно завершить сезон".



"Я не ожидал, что приеду сюда, и сразу все будет идеально. Я не ожидал, что забью 10 голов в своем первом матче, хотя, конечно, каждый бы этого хотел. Но я приехал и был реалистом. Я хотел заслужить свое место в команде".



"Поначалу мне не всегда было легко, я не всегда попадал в стартовый состав, но я продолжал работать и просто говорил себе: "Мое время придет". Так и будет, когда ты продолжаешь работать. Я очень доволен тем, как идут мои дела", — сообщил Пулишич ESPN.