Тимо Вернера интересует Премьер-Лига
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в Премьер-Лиге.
Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Вернеру со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а в прошлом Тимо связывали с переходом в "Ливерпуль".
23-летний игрок сборной Германии не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно, однако по окончании сезона будет готов к диалогу.
"Премьер-Лига — это определенно самая интересная лига. У меня есть некоторая тяга к тому, чтобы наблюдать за английской лигой и выступать там".
"Однако многие немецкие игроки также были очень успешны в Испании, включая Сами Хедиру и Месута Озила".
"Пока что у меня нет желания помышлять о переходе куда-либо еще", — сообщил Вернер Bild.
16.01.2020 12:25
Просмотров: 350
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Во первых-эти немецкие футболисты-этнические турки,а настоящие немцы зажигавшие на Пиренеях были Бернд Шустер,Ули Штилике.
(ответить)
Бавария ещё контракт не предлагала прост
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий