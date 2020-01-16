Тимо Вернера интересует Премьер-Лига

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в Премьер-Лиге.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Вернеру со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а в прошлом Тимо связывали с переходом в "Ливерпуль".

23-летний игрок сборной Германии не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно, однако по окончании сезона будет готов к диалогу.

"Премьер-Лига — это определенно самая интересная лига. У меня есть некоторая тяга к тому, чтобы наблюдать за английской лигой и выступать там".

"Однако многие немецкие игроки также были очень успешны в Испании, включая Сами Хедиру и Месута Озила".

"Пока что у меня нет желания помышлять о переходе куда-либо еще", — сообщил Вернер Bild.


Метки Вернер, Премьер-Лига, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 12:25

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  1. noi39 16.01.2020 12:42 # noi39
    Во первых-эти немецкие футболисты-этнические турки,а настоящие немцы зажигавшие на Пиренеях были Бернд Шустер,Ули Штилике.

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  2. division 16.01.2020 12:29 # division
    Бавария ещё контракт не предлагала прост

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