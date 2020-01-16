Тимо Вернера интересует Премьер-Лига

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в Премьер-Лиге.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Вернеру со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а в прошлом Тимо связывали с переходом в "Ливерпуль".



23-летний игрок сборной Германии не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно, однако по окончании сезона будет готов к диалогу.



"Премьер-Лига — это определенно самая интересная лига. У меня есть некоторая тяга к тому, чтобы наблюдать за английской лигой и выступать там".



"Однако многие немецкие игроки также были очень успешны в Испании, включая Сами Хедиру и Месута Озила".



"Пока что у меня нет желания помышлять о переходе куда-либо еще", — сообщил Вернер Bild.