Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" упустил Донни Ван де Бека. "Ливерпуль" планирует потратиться на Кая Хаверца. "Арсенал" вступил в борьбу за Джеймса Мэддисона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Реал" опередил "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Донни Ван де Бека и подпишет полузащитника "Аякса" летом за 47 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Капитан "Юнайтед" Эшли Янг все еще надеется перейти в "Интер" в этом месяце. (The Sun)
"Ливерпуль" планирует купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца за 107 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)
"Ливерпуль" не отпустит никого из игроков первой команды в этом месяце. (Daily Mirror)
Наставник "Арсенала" Микель Артета настроен побороться за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, оцениваемого в 90 млн. фунтов. (Daily Star)
"Арсенал" планирует подписать нападающего "Наполи" Дриса Мертенса в конце сезона свободным агентом. (Gianluca Di Marzio)
"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Хетафе" Джене Даконаме. (The Sun)
"Тоттенхэм" более не претендует на нападающего "Порту" Зе Луиша. (Daily Mail)
"Интер" договорился с Кристианом Эриксеном, но "Тоттенхэм" хочет, чтобы итальянский клуб удвоил свое предложение в 10 млн. евро по датскому полузащитнику. (Calciomercato)
"Тоттенхэм" готовит предложение по нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани. (Daily Star)
"Севилья" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека. (Sport Mediaset)
"Астон Вилла" хочет перехватить нападающего "Лестера" Ислама Слимани, который сейчас находится в аренде в "Монако". (L'Equipe)
"Саутгемптон" не продаст нападающего Че Адамса в этом месяце. (Dail Express)
Другое
Отдельные члены в руководстве "Юнайтед" хотят назначить Маурисио Почеттино главным тренером в конце сезона. (The Independent)
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумался о том, чтобы взять юного нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда на Евро-2020. (Daily Mail)
После отказа от поездки в Катар "Юнайтед" может провести зимний перерыв в Марбелье. (Daily Mail)
На тренировочный сбор в Марбелью в следующем месяце собирается и "Вулверхэмптон". (Daily Mail)
В прошлый уикенд игроки "Манчестер Сити" устроили вечеринку с 15 приглашенными инстаграм-моделями. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был в курсе этого. (The Sun)
16.01.2020 11:00
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пусть кал сити довольствует моделями.
мы оформим золотой дубль
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Зачем голубым бабы на вечеринке?
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Ливерпуль планирует купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца за 107 млн
нежданчик однако
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