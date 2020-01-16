Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" упустил Донни Ван де Бека. "Ливерпуль" планирует потратиться на Кая Хаверца. "Арсенал" вступил в борьбу за Джеймса Мэддисона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" опередил "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Донни Ван де Бека и подпишет полузащитника "Аякса" летом за 47 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

Капитан "Юнайтед" Эшли Янг все еще надеется перейти в "Интер" в этом месяце. (The Sun)

"Ливерпуль" планирует купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца за 107 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)

"Ливерпуль" не отпустит никого из игроков первой команды в этом месяце. (Daily Mirror)

Наставник "Арсенала" Микель Артета настроен побороться за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, оцениваемого в 90 млн. фунтов. (Daily Star)

"Арсенал" планирует подписать нападающего "Наполи" Дриса Мертенса в конце сезона свободным агентом. (Gianluca Di Marzio)

"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Хетафе" Джене Даконаме. (The Sun)

"Тоттенхэм" более не претендует на нападающего "Порту" Зе Луиша. (Daily Mail)

"Интер" договорился с Кристианом Эриксеном, но "Тоттенхэм" хочет, чтобы итальянский клуб удвоил свое предложение в 10 млн. евро по датскому полузащитнику. (Calciomercato)

"Тоттенхэм" готовит предложение по нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани. (Daily Star)

"Севилья" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека. (Sport Mediaset)

"Астон Вилла" хочет перехватить нападающего "Лестера" Ислама Слимани, который сейчас находится в аренде в "Монако". (L'Equipe)

"Саутгемптон" не продаст нападающего Че Адамса в этом месяце. (Dail Express)

Другое

Отдельные члены в руководстве "Юнайтед" хотят назначить Маурисио Почеттино главным тренером в конце сезона. (The Independent)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумался о том, чтобы взять юного нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда на Евро-2020. (Daily Mail)

После отказа от поездки в Катар "Юнайтед" может провести зимний перерыв в Марбелье. (Daily Mail)

На тренировочный сбор в Марбелью в следующем месяце собирается и "Вулверхэмптон". (Daily Mail)

В прошлый уикенд игроки "Манчестер Сити" устроили вечеринку с 15 приглашенными инстаграм-моделями. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был в курсе этого. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3573

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  1. chr1s8rown 16.01.2020 12:49 # chr1s8rown
    пусть кал сити довольствует моделями.
    мы оформим золотой дубль

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  2. ezh28 16.01.2020 12:43 # ezh28
    Зачем голубым бабы на вечеринке?

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  3. only--liverpool 16.01.2020 11:31 # only--liverpool
    Ливерпуль планирует купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца за 107 млн

    нежданчик однако

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