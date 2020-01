Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" упустил Донни Ван де Бека. "Ливерпуль" планирует потратиться на Кая Хаверца. "Арсенал" вступил в борьбу за Джеймса Мэддисона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" опередил "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Донни Ван де Бека и подпишет полузащитника "Аякса" летом за 47 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Капитан "Юнайтед" Эшли Янг все еще надеется перейти в "Интер" в этом месяце. (The Sun)



"Ливерпуль" планирует купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца за 107 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" не отпустит никого из игроков первой команды в этом месяце. (Daily Mirror)



Наставник "Арсенала" Микель Артета настроен побороться за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, оцениваемого в 90 млн. фунтов. (Daily Star)



"Арсенал" планирует подписать нападающего "Наполи" Дриса Мертенса в конце сезона свободным агентом. (Gianluca Di Marzio)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Хетафе" Джене Даконаме. (The Sun)



"Тоттенхэм" более не претендует на нападающего "Порту" Зе Луиша. (Daily Mail)



"Интер" договорился с Кристианом Эриксеном, но "Тоттенхэм" хочет, чтобы итальянский клуб удвоил свое предложение в 10 млн. евро по датскому полузащитнику. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" готовит предложение по нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани. (Daily Star)



"Севилья" составит конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека. (Sport Mediaset)



"Астон Вилла" хочет перехватить нападающего "Лестера" Ислама Слимани, который сейчас находится в аренде в "Монако". (L'Equipe)



"Саутгемптон" не продаст нападающего Че Адамса в этом месяце. (Dail Express)



Другое



Отдельные члены в руководстве "Юнайтед" хотят назначить Маурисио Почеттино главным тренером в конце сезона. (The Independent)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумался о том, чтобы взять юного нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда на Евро-2020. (Daily Mail)



После отказа от поездки в Катар "Юнайтед" может провести зимний перерыв в Марбелье. (Daily Mail)



На тренировочный сбор в Марбелью в следующем месяце собирается и "Вулверхэмптон". (Daily Mail)



В прошлый уикенд игроки "Манчестер Сити" устроили вечеринку с 15 приглашенными инстаграм-моделями. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был в курсе этого. (The Sun)