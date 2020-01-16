Озил планирует остаться в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил, что проведет в лондонском клубе еще минимум полтора сезона.

После прихода Микеля Артеты на должность главного тренера "канониров" Озил является одним из наиболее преобразившихся игроков, вернув свое место в стартовом составе.



Месут смог забыть о том нездоровом периоде, когда у него совершенно не ладились отношения с Унаи Эмери, откровенно пытавшимся избавиться от игрока с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Теперь у 31-летнего немца более нет причин думать о смене клуба.



"Я очень доволен, что останусь здесь в этом году и следующем году, пока действителен мой контракт. Я не могу сказать, что случится в будущем. Я предвкушаю будущее, но не могу его предсказать".



"При Унаи Эмери, предыдущем тренере, у меня было тяжелое время, но теперь все изменилось, и я очень рад. Я играю регулярно, и все складывается хорошо".



"Как я говорил в своих предыдущих интервью, Артета удивил многих людей тем, как он адаптировал клуб за столь короткое время. Он хорошо делает свою работу. Он жаждет успеха".



"Все, что связано с ним, — позитивно. Артета не так давно закончил играть, хотя я не помню, когда точно. Но это позволяет игрокам лучше его понимать", — цитирует Озила Daily Mirror.