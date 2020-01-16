Арсенал" обратился насчет Левена Курзава
"Арсенал" обратился к ПСЖ насчет левого защитника Левена Курзава.
Новый главный тренер "канониров" Микель Артета вынужден задумываться об усилении левого фланга обороны по той причине, что Киран Тирни проведет в лазарете еще два месяца с травмой плеча.
В то же время контракт Курзава с чемпионами французской Лиги 1 истекает в конце этого сезона, и на "Эмирейтс" предположили, что Левен может быть доступен для трансфера уже в это окно, сообщает Daily Mail.
В это сезоне 27-летний француз не имеет твердого места в основе ПСЖ, отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов.
Добавим, что с недавних пор интересы Курзава представляет агент Киа Джурабчан, который состоит в близких отношениях с "Арсеналом" и особенно — с техническим директором "канониров" Эду.
16.01.2020 09:00
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Последние комментарии:
этому пидарку уже 27 лет? не потянет АПЛ, канониры опять будут сосать
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ждем мнения членолюба88
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вродне неплохой игрок, только зачем он нам
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