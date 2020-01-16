Арсенал" обратился насчет Левена Курзава

"Арсенал" обратился к ПСЖ насчет левого защитника Левена Курзава.

Новый главный тренер "канониров" Микель Артета вынужден задумываться об усилении левого фланга обороны по той причине, что Киран Тирни проведет в лазарете еще два месяца с травмой плеча.



В то же время контракт Курзава с чемпионами французской Лиги 1 истекает в конце этого сезона, и на "Эмирейтс" предположили, что Левен может быть доступен для трансфера уже в это окно, сообщает Daily Mail.



В это сезоне 27-летний француз не имеет твердого места в основе ПСЖ, отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов.



Добавим, что с недавних пор интересы Курзава представляет агент Киа Джурабчан, который состоит в близких отношениях с "Арсеналом" и особенно — с техническим директором "канониров" Эду.