Арсенал" обратился насчет Левена Курзава

Левен Курзава "Арсенал" обратился к ПСЖ насчет левого защитника Левена Курзава.

Новый главный тренер "канониров" Микель Артета вынужден задумываться об усилении левого фланга обороны по той причине, что Киран Тирни проведет в лазарете еще два месяца с травмой плеча.

В то же время контракт Курзава с чемпионами французской Лиги 1 истекает в конце этого сезона, и на "Эмирейтс" предположили, что Левен может быть доступен для трансфера уже в это окно, сообщает Daily Mail.

В это сезоне 27-летний француз не имеет твердого места в основе ПСЖ, отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов.

Добавим, что с недавних пор интересы Курзава представляет агент Киа Джурабчан, который состоит в близких отношениях с "Арсеналом" и особенно — с техническим директором "канониров" Эду.


Метки Арсенал, Курзава, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1028

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 16.01.2020 09:59 # pistolero-lfc
    этому пидарку уже 27 лет? не потянет АПЛ, канониры опять будут сосать

    (ответить)

  2. wilegend 16.01.2020 09:23 # wilegend
    ждем мнения членолюба88

    (ответить)

  3. wengerrrro 16.01.2020 09:19 # wengerrrro
    вродне неплохой игрок, только зачем он нам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: