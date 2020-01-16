"Арсенал" не будет отправлять Нкетиа в аренду

Эдди Нкетиа Нападающий Эдди Нкетиа проведет остаток сезона в "Арсенале", сумев впечатлить наставника "канониров" Микеля Артету во время тренировок.

Первую половину этого сезона Нкетиа провел в "Лидсе" на правах аренды, однако отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Чемпионшипа.

С наступлением января "Арсенал" отозвал свое молодое дарование и взял паузу, прежде чем решить, что делать с Нкетиа дальше. Тем временем, в очередь на 20-летнего англичанина выстроились "Астон Вилла", "Норвич", "Шеффилд Юнайтед", "Бристоль Сити" и "Ноттингем Форест".

Однако за пару недель совместной работы Артета понял, что Нкетиа может ему пригодиться. Как сообщает The Telegraph, Микель не будет отправлять Эдди в аренду и даст юниору шанс проявить себя в первой команде "Арсенала".

Добавим, что Нкетиа придется конкурировать за игровые минуты с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом, Александром Лакасеттом и Габриэлем Мартинелли.


Метки Арсенал, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 08:00

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  1. almatinec1 16.01.2020 08:46 # almatinec1
    оставили чтобы возможно сыграл в каком-то из трех ничего не решающих матчах апл, когда у аубы будет дисква, дальше присядет на скамейку до лета, пока не уйдет в аренду в ЧШ

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  2. chelsea88 16.01.2020 08:01 # chelsea88
    Просто нахъ никому не нужен.

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