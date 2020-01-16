"Арсенал" не будет отправлять Нкетиа в аренду

Нападающий Эдди Нкетиа проведет остаток сезона в "Арсенале", сумев впечатлить наставника "канониров" Микеля Артету во время тренировок.

Первую половину этого сезона Нкетиа провел в "Лидсе" на правах аренды, однако отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Чемпионшипа.



С наступлением января "Арсенал" отозвал свое молодое дарование и взял паузу, прежде чем решить, что делать с Нкетиа дальше. Тем временем, в очередь на 20-летнего англичанина выстроились "Астон Вилла", "Норвич", "Шеффилд Юнайтед", "Бристоль Сити" и "Ноттингем Форест".



Однако за пару недель совместной работы Артета понял, что Нкетиа может ему пригодиться. Как сообщает The Telegraph, Микель не будет отправлять Эдди в аренду и даст юниору шанс проявить себя в первой команде "Арсенала".



Добавим, что Нкетиа придется конкурировать за игровые минуты с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом, Александром Лакасеттом и Габриэлем Мартинелли.