"Вест Хэм" хочет арендовать Баркли

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет арендовать полузащитника "Челси" Росса Баркли на остаток сезона.

26-летний Баркли весьма нестабильно проводит этот сезон, в том числа из-за проблем нефутбольного характера. В рамках Премьер-Лиги Росс отметился всего шестью появлениями в стартовом составе.



Как утверждает Daily Mirror, теперь Баркли стал трансферной целью для Мойеса, своего бывшего наставника по "Эвертону".



Дэвид готов пообещать Россу регулярную игровую практику, что может стать важным фактором для 26-летнего полузащитника, если тот надеется поехать на Евро-2020 со сборной Англии.



Интерес "молотобойцев" к Баркли обусловлен тем, что Джек Уилшир задерживается в лазарете, а Карлос Санчес оказался ненужным Мойесу.