Рэшфорд получил травму спины и рискует не сыграть с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что участие нападающего Маркуса Рэшфорда в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" находится под вопросом из-за травмы.

В последнее время 22-летний Рэшфорд набрал отличную форму, однако в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в среду вечером Маркусу потребовалась обратная замена.



Вступив в игру только на 64-й минуте, на 80-й Рэшфорд покинул поле "Олд Траффорд" с сильными болевыми ощущениями в области спины. Теперь докторам нужно установить характер полученной травмы.



"Он будет обследован в следующие несколько дней — время покажет, будет ли он готов к воскресенью".



"Я не хотел, чтобы он играл сегодня. Кажется, его ударили по спине — коленом или вроде него, но его уже достаточно давно преследуют небольшие болячки. Поэтому мы и не включили его в стартовый состав. Однако мы нуждались в победе".



"Он поучаствовал в голе (Хуана Маты), так что это позитивный момент, но его выход имел неприятные последствия".



"Обычно он быстро восстанавливается, и он сыграет через боль, если это будет терпимо и если травма не носит серьезного характера, но мы могли видеть, что в последнее время ему слегка нездоровится", — цитирует Сульшера BBC.



Добавим, что в этом сезоне Рэшфорд забил 22 гола за свой клуб и сборную Англии.