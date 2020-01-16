Почеттино вернется к работе "в Англии или Испании"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что Премьер-Лига и Ла Лига будут его приоритетными направлениями, когда он решит вернуться к работе.

Напомним, спустя менее чем шесть месяцев после первого в истории "шпор" финала Лиги Чемпионов Почеттино было указано на дверь. С тех пор имя Маурисио всплывает при образовании любой большой тренерской вакансии в Европе.



Почеттино связывали с назначением в "Арсенале" и "Барселоне" и до сих пор сватают в "Манчестер Юнайтед". И есть все шансы, что 47-летний аргентинец вернется в английский футбол.



"Где я вижу свое следующее место работы? В Англии или Испании".



"Мне так повезло, что я начал свою тренерскую карьеру с "Эспаньолом" в Барселоне, а затем приехал в Англию, в Премьер-Лигу, чтобы выучить английский и познать другие культуры".



"Футбол был рожден здесь, в Англии, но в Ла Лиге удивительный футбол и удивительные тренеры. Сегодня Ла Лига — эталон игроков, эталон тренеров, и то, как в мире играют в футбол последние 20 лет, это подтверждает".



"Будучи тренером, ты всегда стремишься быть в лучшем месте. Думаю, Англия и Испания — это две лучших лиги в мире", — цитирует Почеттино Evening Standard.