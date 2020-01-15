"Ливерпуль" переманил главного доктора "Арсенала"

"Ливерпуль" находится на пороге назначения Гари О'Дрисколла из "Арсенала" в качестве нового руководителя своего медицинского департамента.

Прямо сейчас главным доктором в "Ливерпуле" является Энди Мэсси, однако 1 марта он переходит на работу в ФИФА.



По информации Daily Mail, лидеры Премьер-Лиги уже нашли замену Мэсси, на место которого согласился заступить О'Дрисколл.



Несмотря на репутацию "Арсенала" как клуба, чьи игроки склонны к травмам, Гари считается одним из лучших специалистов в своей области во всей Премьер-Лиге, а в 2000-х годах даже успел поработать в "Манчестер Юнайтед".



Однако "Арсенал" отпустит О'Дрисколла в "Ливерпуль" лишь после того, как найдет Гари замену. В данный момент "канониры" пытаются это сделать, разместив вакансию онлайн.