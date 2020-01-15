"Ливерпуль" переманил главного доктора "Арсенала"

Гари О Дрисколл "Ливерпуль" находится на пороге назначения Гари О'Дрисколла из "Арсенала" в качестве нового руководителя своего медицинского департамента.

Прямо сейчас главным доктором в "Ливерпуле" является Энди Мэсси, однако 1 марта он переходит на работу в ФИФА.

По информации Daily Mail, лидеры Премьер-Лиги уже нашли замену Мэсси, на место которого согласился заступить О'Дрисколл.

Несмотря на репутацию "Арсенала" как клуба, чьи игроки склонны к травмам, Гари считается одним из лучших специалистов в своей области во всей Премьер-Лиге, а в 2000-х годах даже успел поработать в "Манчестер Юнайтед".

Однако "Арсенал" отпустит О'Дрисколла в "Ливерпуль" лишь после того, как найдет Гари замену. В данный момент "канониры" пытаются это сделать, разместив вакансию онлайн.


Метки Арсенал, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 23:00

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  1. superglor 15.01.2020 23:40 # superglor
    Ну это полный Обдрисколл.

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  2. liverpool1892est 15.01.2020 23:39 # liverpool1892est
    да Малышеву надо было назначить и усио!

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  3. noi39 15.01.2020 23:25 # noi39
    Врач не виноват,что тренировочный процесс у пушкарей,настолько к травмам приводящий.Его дело быстро возвращать их на поле.

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  4. beatles-red 15.01.2020 23:21 # beatles-red
    Нашли у кого переманивать

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  5. electric 15.01.2020 23:19 # electric
    Это очень странный шаг, если честно. Арсигноль всегда с полным лазаретом.
    Будем посмотреть

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  6. kos9k 15.01.2020 23:19 # kos9k
    Делаем больно еще до анбитена.

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  7. iiroquez 15.01.2020 23:02 # iiroquez
    тот самый что хотел провести диаби эвфтаназию и касорле ногу отрезать

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