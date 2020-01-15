"Ливерпуль" переманил главного доктора "Арсенала"
"Ливерпуль" находится на пороге назначения Гари О'Дрисколла из "Арсенала" в качестве нового руководителя своего медицинского департамента.
Прямо сейчас главным доктором в "Ливерпуле" является Энди Мэсси, однако 1 марта он переходит на работу в ФИФА.
По информации Daily Mail, лидеры Премьер-Лиги уже нашли замену Мэсси, на место которого согласился заступить О'Дрисколл.
Несмотря на репутацию "Арсенала" как клуба, чьи игроки склонны к травмам, Гари считается одним из лучших специалистов в своей области во всей Премьер-Лиге, а в 2000-х годах даже успел поработать в "Манчестер Юнайтед".
Однако "Арсенал" отпустит О'Дрисколла в "Ливерпуль" лишь после того, как найдет Гари замену. В данный момент "канониры" пытаются это сделать, разместив вакансию онлайн.
15.01.2020 23:00
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Последние комментарии:
Ну это полный Обдрисколл.
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да Малышеву надо было назначить и усио!
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Врач не виноват,что тренировочный процесс у пушкарей,настолько к травмам приводящий.Его дело быстро возвращать их на поле.
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Нашли у кого переманивать
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Это очень странный шаг, если честно. Арсигноль всегда с полным лазаретом.
Будем посмотреть
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Делаем больно еще до анбитена.
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тот самый что хотел провести диаби эвфтаназию и касорле ногу отрезать
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