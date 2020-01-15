Вертонген — о своем будущем: "Я не отвечу"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что не хочет обсуждать свое будущее.

В прошлом месяце Тоби Алдервейрелд, партнер Вертонгена по линии обороны "шпор", положил конец спекуляциям насчет своего будущего и продлил контракт, который у него истекал в конце сезона.



В то же время полузащитник Кристиан Эриксен свой истекающий контракт продлевать не намерен, твердо решив покинуть "Тоттенхэм" — если не в этом месяце, то по окончании сезона.



Контракт Вертонгена тоже истекает через полгода, и пока Ян не решил, чьему примеру он последует. По крайней мере, 32-летний бельгиец не хочет обсуждать это публично.



"Я не отвечу... У меня есть ощущение, что любая вещь, сказанная мной, может повлиять в ту или иную сторону, поэтому я предпочитаю не отвечать".



"Я счастливый человек, и я люблю этих парней. Мне хорошо в Лондоне и в этом клубе, и это все, что я хочу сказать", — цитирует Вертонгена Evening Standard.