Следующий Кубок Африки состоится посреди сезона

Мохамед Салах и Садио Мане Клубы Премьер-Лиги потеряют игроков посреди следующего сезона после решения провести следующий Кубок Африки в январе, а не летом.

Изначально следующий Кубок Африки должен был состояться в Камеруне в июне-июле 2021 года. Однако, учитывая невыносимую жару в этой стране прошлым летом, было принято решение подвинуть турнир.

Сегодня Федерация футбола Камеруна официально объявила, что Кубок Африки 2021 года состоится с 9 января по 6 февраля.

Это решение означает, что клубы Премьер-Лиги лишатся ряда важнейших игроков на месяц или около того в разгар сезона. На Кубок Африки могут уехать Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта из "Ливерпуля", Рияд Махрез из "Манчестер Сити", Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", Уилфрид Ндиди из "Лестера", Серж Орье из "Тоттенхэма".


Метки Кубок Африки, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 662

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 15.01.2020 21:49 # chelsiukpro
    Вот и пизец Колбасе - Салах, Мане свалят и невидать чемпика АПЛ. А ещё есть вероятность что вернутся с травмами после чёрных косталомов....

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  2. brown-ale 15.01.2020 21:40 # brown-ale
    Похоже, защита титула отменяется.

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  3. scauzer11 15.01.2020 21:13 # scauzer11
    до следующей зимы надо как то избавиться от этого материка Африканского)

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  4. liverpool1892est 15.01.2020 21:08 # liverpool1892est
    Салаха и Мане можно продавать по 200 млн каждого и забыть о ниггерах навсегда

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