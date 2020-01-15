Следующий Кубок Африки состоится посреди сезона

Клубы Премьер-Лиги потеряют игроков посреди следующего сезона после решения провести следующий Кубок Африки в январе, а не летом.

Изначально следующий Кубок Африки должен был состояться в Камеруне в июне-июле 2021 года. Однако, учитывая невыносимую жару в этой стране прошлым летом, было принято решение подвинуть турнир.



Сегодня Федерация футбола Камеруна официально объявила, что Кубок Африки 2021 года состоится с 9 января по 6 февраля.



Это решение означает, что клубы Премьер-Лиги лишатся ряда важнейших игроков на месяц или около того в разгар сезона. На Кубок Африки могут уехать Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта из "Ливерпуля", Рияд Махрез из "Манчестер Сити", Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", Уилфрид Ндиди из "Лестера", Серж Орье из "Тоттенхэма".