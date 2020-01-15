Спортивный директор "Интера" прилетел за Эриксеном

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прибыл в среду в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом" по полузащитнику Кристиану Эриксену.

На текущей неделе стало известно, что у двух клубов остаются существенные разногласия в оценке стоимости Эриксена, и переезд Кристиана в Милан, возможно, будет отложен до конца сезона.



Однако "Интер" решительно настроен заполучить 27-летнего игрока сборной Дании уже в это трансферное окно. Свой настрой клуб Серии А подтвердил, снарядив Аузилио в Лондон.



По информации Daily Mail, к настоящему моменту "шпоры" понизили свои требования до 18 миллионов фунтов, тогда как "Интер" предлагает за Эриксена 12 млн. фунтов плюс ряд бонусов.



Издание подчеркивает, что обычно Аузилио вступает в дело, когда остается уладить последние детали сделок, и это может говорить о том, что трансфер Эриксена близок.



Самому Кристиану "Интер" готов платить 6.5 млн. фунтов в год плюс 1.7 млн. в виде бонусов — примерно в два раза больше, чем игрок имеет в "Тоттенхэме".