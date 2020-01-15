Артета опроверг слухи об интересе "Арсенала" к Стоунсу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о своем интересе к защитнику "Манчестер Сити" Джону Стоунсу.

Стоунс присоединился к "горожанам" летом 2016 — тогда же, когда ассистентом Хосепа Гвардиолы стал Артета, с которым у Джона один агент.



На текущей неделе в прессе появились слухи, что новоиспеченный рулевой "Арсенала" собирается воспользоваться своими связями, чтобы арендовать Стоунса до конца сезона и помочь Джону попасть в заявку сборной Англии на Евро-2020.



Однако на своей пресс-конференции в среду Артета заверил, что этому трансферу не бывать.



"Это совершенная неправда. Джон — это игрок, который мне очень нравится. У него есть много атрибутов, которые мне нравятся в центральных защитниках. Но мы не заинтересованы в нем", — цитирует Артету Evening Standard.