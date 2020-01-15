FA отказалась смягчить дисквалификацию Обамеянга

Попытка "Арсенала" смягчить трехматчевую дисквалификацию своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга провалилась.

Напомним, Обамеянг был удален во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу. Изначально рефери Пол Тирни показал Пьер-Эмерику только желтую карточку за фол на Максе Майере, но после вмешательства VAR достал из кармана красную.



"Арсенал" не пытался оспорить сам факт удаления, но попросил FA смягчить наказание, указывая на то, что в поступке габонского нападающего отсутствовал злой умысел.



Однако Ассоциация отказалась сократить дисквалификацию Обамеянга, и теперь Пьер-Эмерик пропустит три матча, включая дерби с "Челси" на "Стэмфорд Бридж" 21 января.



Добавим, что Обамеянг является лучшим бомбардиром "канониров" в этом сезоне, забив 16 голов во всех соревнованиях.