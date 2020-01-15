Погба, вероятно, покинет "Юнайтед" летом
Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
Погба связывали с уходом из "Юнайтед" еще прошлым летом. На это всячески намекал сам Поль, а также его агент Мино Райола.
Многие ожидали, что "красные дьяволы" попрощаются с игроком сборной Франции уже в январе, однако из-за проблем с лодыжкой Погба почти не играет в нынешнем сезоне, и это осложняет задачу Поля вырваться из клуба, где он не чувствует себя счастливым.
Sky Sports ожидает, что по окончании сезона Погба все-таки покинет "Олд Траффорд", а главными претендентами на 26-летнего полузащитника остаются "Реал" и "Ювентус".
В 2016 году "Юнайтед" вернул Поля из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов, а сейчас "дьяволы" оценивает свою главную звезду примерно в 150 млн. фунтов.
Добавим, что контракт Погба с "Юнайтед" рассчитан до конца следующего сезона, но подразумевает опцию продления на 12 месяцев по желанию клуба.
15.01.2020 18:00
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будет забавно, если он ещё пролечится доя МЮ и уйдёт след.летом бесплатно обратно в Юве :)
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т.е. у него летом максимум останется 2 года по контракту, и маню за это хочет 150млн? таких лохов не найти.
надо было его летом сплавлять, но опять вудворт и ко обосрались
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Символ "Юнайтед" постсафовской эры. Дорогая пустышка. Как и сам клуб на текущий момент. Надеюсь с его уходом начнется долгий путь отрезвления и пересмотр убогой трансферной политики всех последних лет. Столько танцев с соской вокруг этого ребенка, а результата никакого. Забыли заветы старика – никто не может быть выше клуба. За это и поплатились.
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Норм, какой-нибудь Интер даст за этого днаря сотку евро.
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у этой мыльной саги давно уже упали рейтинги, завязывайте уже
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Вероятно?? Жаль не в январе
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