Погба, вероятно, покинет "Юнайтед" летом

Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Погба связывали с уходом из "Юнайтед" еще прошлым летом. На это всячески намекал сам Поль, а также его агент Мино Райола.



Многие ожидали, что "красные дьяволы" попрощаются с игроком сборной Франции уже в январе, однако из-за проблем с лодыжкой Погба почти не играет в нынешнем сезоне, и это осложняет задачу Поля вырваться из клуба, где он не чувствует себя счастливым.



Sky Sports ожидает, что по окончании сезона Погба все-таки покинет "Олд Траффорд", а главными претендентами на 26-летнего полузащитника остаются "Реал" и "Ювентус".



В 2016 году "Юнайтед" вернул Поля из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов, а сейчас "дьяволы" оценивает свою главную звезду примерно в 150 млн. фунтов.



Добавим, что контракт Погба с "Юнайтед" рассчитан до конца следующего сезона, но подразумевает опцию продления на 12 месяцев по желанию клуба.