Погба, вероятно, покинет "Юнайтед" летом

Поль Погба Полузащитник Поль Погба, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Погба связывали с уходом из "Юнайтед" еще прошлым летом. На это всячески намекал сам Поль, а также его агент Мино Райола.

Многие ожидали, что "красные дьяволы" попрощаются с игроком сборной Франции уже в январе, однако из-за проблем с лодыжкой Погба почти не играет в нынешнем сезоне, и это осложняет задачу Поля вырваться из клуба, где он не чувствует себя счастливым.

Sky Sports ожидает, что по окончании сезона Погба все-таки покинет "Олд Траффорд", а главными претендентами на 26-летнего полузащитника остаются "Реал" и "Ювентус".

В 2016 году "Юнайтед" вернул Поля из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов, а сейчас "дьяволы" оценивает свою главную звезду примерно в 150 млн. фунтов.

Добавим, что контракт Погба с "Юнайтед" рассчитан до конца следующего сезона, но подразумевает опцию продления на 12 месяцев по желанию клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 18:00

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  1. h22o 15.01.2020 18:39 # h22o
    будет забавно, если он ещё пролечится доя МЮ и уйдёт след.летом бесплатно обратно в Юве :)

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  2. liverfun 15.01.2020 18:27 # liverfun
    т.е. у него летом максимум останется 2 года по контракту, и маню за это хочет 150млн? таких лохов не найти.
    надо было его летом сплавлять, но опять вудворт и ко обосрались

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  3. empry 15.01.2020 18:24 # empry
    Символ "Юнайтед" постсафовской эры. Дорогая пустышка. Как и сам клуб на текущий момент. Надеюсь с его уходом начнется долгий путь отрезвления и пересмотр убогой трансферной политики всех последних лет. Столько танцев с соской вокруг этого ребенка, а результата никакого. Забыли заветы старика – никто не может быть выше клуба. За это и поплатились.

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  4. trent 15.01.2020 18:24 # trent
    Норм, какой-нибудь Интер даст за этого днаря сотку евро.

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  5. wolfsmensch 15.01.2020 18:11 # wolfsmensch
    у этой мыльной саги давно уже упали рейтинги, завязывайте уже

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  6. mancunia-planet 15.01.2020 18:03 # mancunia-planet
    Вероятно?? Жаль не в январе

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