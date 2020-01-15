Пятеро игроков "Ливерпуля" вошли в символическую сборную УЕФА 2019 года

Пятеро игроков из "Ливерпуля" вошли в состав символической сборной УЕФА по итогам 2019 года.

Как это обычно бывает, состав символической сборной определяли непосредственно болельщики посредством голосования на веб-сайте УЕФА.



На сей раз в голосовании приняли участие более двух миллионов фанатов по всему миру. А семеро из 11 игроков оказались дебютантами символической сборной.



Естественно, наибольшее представительство в символической сборной имеет команда, выигравшая Лигу Чемпионов. "Ливерпуль" делегировал сюда голкипера Алиссона, крайних защитников Трента Александер-Арнольда с Энди Робертсоном, центрального защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Садио Мане.



Еще одним представителем Премьер-Лиги в составе символической сборной стал полузащитник Кевин Де Брюйне, который вдохновил "Манчестер Сити" на требл и помог Бельгии стать первой сборной, оформившей выход на Евро-2020.



