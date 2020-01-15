Пятеро игроков "Ливерпуля" вошли в символическую сборную УЕФА 2019 года

Садио Мане и Виргил Ван Дейк Пятеро игроков из "Ливерпуля" вошли в состав символической сборной УЕФА по итогам 2019 года.

Как это обычно бывает, состав символической сборной определяли непосредственно болельщики посредством голосования на веб-сайте УЕФА.

На сей раз в голосовании приняли участие более двух миллионов фанатов по всему миру. А семеро из 11 игроков оказались дебютантами символической сборной.

Естественно, наибольшее представительство в символической сборной имеет команда, выигравшая Лигу Чемпионов. "Ливерпуль" делегировал сюда голкипера Алиссона, крайних защитников Трента Александер-Арнольда с Энди Робертсоном, центрального защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Садио Мане.

Еще одним представителем Премьер-Лиги в составе символической сборной стал полузащитник Кевин Де Брюйне, который вдохновил "Манчестер Сити" на требл и помог Бельгии стать первой сборной, оформившей выход на Евро-2020.

Состав символической сборной УЕФА 2019 года


Метки Ливерпуль, награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 340

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  1. mancunia-planet 15.01.2020 17:09 # mancunia-planet
    Одни ноунеймы ёптать

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  2. mane 15.01.2020 17:03 # mane
    Абсолютно новый Ливерпуль

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  3. progressive 15.01.2020 17:03 # progressive
    Ожидаемо.

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  4. chronicle 15.01.2020 17:01 # chronicle
    ВЕЛИЧАЙШИЕ

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  5. slash-lfc 15.01.2020 17:01 # slash-lfc
    Просто лучший клуб во Вселенной.

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