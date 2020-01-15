"Челси" и "Интер" договорились по Жиру

"Челси" и "Интер", наконец, согласовали стоимость нападающего Оливье Жиру в размере 7 миллионов фунтов, включая бонусы.

В первой половине этого сезона Жиру вчистую проигрывал конкуренцию на своей позиции Тэмми Абрахэму, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Контракт Оливье с "синими" истекает уже в конце этого сезона, однако 33-летний нападающий просто не может позволить себе провести на лавке еще полсезона, опасаясь за свое место в заявке сборной Франции на Евро-2020.



Когда Жиру предоставилась возможность снова поработать с бывшим главным тренером "Челси" Антонио Конте в "Интере", Оливье быстро согласился, однако у двух клубов возникли разногласия насчет компенсации.



По информации ESPN, сейчас спортивный директор "Интера" Беппе Маротта, наконец, смог удовлетворить свою коллегу Марину Грановскую из "Челси".



Ожидается, что Жиру заключит контракт на два с половиной года с "Интером", как только клуб с "Сан-Сиро" завершит сделку по переходу своего вингера Маттео Политано в "Рому".