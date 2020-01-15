"Тоттенхэм" договаривается об аренде Зе Луиша
"Тоттенхэм" ведет переговоры об аренде до конца сезона нападающего "Порту" Зе Луиша.
Из-за травмы Харри Кейна, который пропустит минимум три месяца, "шпоры" развернули бурную деятельность на трансферном рынке в своем стремлении укрепить позицию центрального нападающего.
Как сообщает Evening Standard, очередной целью для "Тоттенхэма" стал Зе Луиш, которого "шпорам" предложил агент Жорже Мендеш. Именно Мендеш представляет интересы Жозе Моуриньо, а также Жедсона Фернандеша, который ранее в среду перешел в лондонский клуб из "Бенфики" на правах 18-месячной аренды.
В этом сезоне 28-летний Зе Луиш забил семь голов в 12 матчах португальского чемпионата и еще раз отличился в Лиге Чемпионов за "Порту".
Зе Луишу, выступающему за "Порту" после своего перехода из московского "Спартака" в июле 2019, потребуется разрешение на работу в Англии как игроку сборной Кабо-Верде, если два клуба договорятся.
15.01.2020 16:00
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Последние комментарии:
Маур в панике напряг всех знакомых агентов видать, лишь бы компенсировать максимально потерю Кейна. Конечно же из Португалии легче искать игроков.
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А вот и Зе! Загорела же чертяка!
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