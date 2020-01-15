"Тоттенхэм" договаривается об аренде Зе Луиша

Зе Луиш "Тоттенхэм" ведет переговоры об аренде до конца сезона нападающего "Порту" Зе Луиша.

Из-за травмы Харри Кейна, который пропустит минимум три месяца, "шпоры" развернули бурную деятельность на трансферном рынке в своем стремлении укрепить позицию центрального нападающего.

Как сообщает Evening Standard, очередной целью для "Тоттенхэма" стал Зе Луиш, которого "шпорам" предложил агент Жорже Мендеш. Именно Мендеш представляет интересы Жозе Моуриньо, а также Жедсона Фернандеша, который ранее в среду перешел в лондонский клуб из "Бенфики" на правах 18-месячной аренды.

В этом сезоне 28-летний Зе Луиш забил семь голов в 12 матчах португальского чемпионата и еще раз отличился в Лиге Чемпионов за "Порту".

Зе Луишу, выступающему за "Порту" после своего перехода из московского "Спартака" в июле 2019, потребуется разрешение на работу в Англии как игроку сборной Кабо-Верде, если два клуба договорятся.


Метки Зе Луиш, Порту, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 15.01.2020 16:26 # mancunia-planet
    Маур в панике напряг всех знакомых агентов видать, лишь бы компенсировать максимально потерю Кейна. Конечно же из Португалии легче искать игроков.

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  2. electric 15.01.2020 16:08 # electric
    А вот и Зе! Загорела же чертяка!

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