"Тоттенхэм" договаривается об аренде Зе Луиша

"Тоттенхэм" ведет переговоры об аренде до конца сезона нападающего "Порту" Зе Луиша.

Из-за травмы Харри Кейна, который пропустит минимум три месяца, "шпоры" развернули бурную деятельность на трансферном рынке в своем стремлении укрепить позицию центрального нападающего.



Как сообщает Evening Standard, очередной целью для "Тоттенхэма" стал Зе Луиш, которого "шпорам" предложил агент Жорже Мендеш. Именно Мендеш представляет интересы Жозе Моуриньо, а также Жедсона Фернандеша, который ранее в среду перешел в лондонский клуб из "Бенфики" на правах 18-месячной аренды.



В этом сезоне 28-летний Зе Луиш забил семь голов в 12 матчах португальского чемпионата и еще раз отличился в Лиге Чемпионов за "Порту".



Зе Луишу, выступающему за "Порту" после своего перехода из московского "Спартака" в июле 2019, потребуется разрешение на работу в Англии как игроку сборной Кабо-Верде, если два клуба договорятся.