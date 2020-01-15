Даррен Рэндольф вернулся в "Вест Хэм"

Даррен Рэндольф "Вест Хэм" укрепил свои тылы, вернув из "Мидлсбро" голкипера Даррена Рэндольфа. Сделка оценивается в 4 миллиона фунтов.

В среду Рэндольф заключил контракт на три с половиной года и, таким образом, оформил свое возвращение в лондонский клуб после двух с половиной сезонов в "Мидлсбро".

В период с 2015 по 2017 Даррен сыграл 42 матча за "молотобойцев", включая последний в истории на стадионе "Аптон Парк". Летом 2017 голкипер был продан "речникам" за 5 млн. фунтов.

32-летний игрок сборной Ирландии поможет команде Дэвида Мойеса справиться с потерей Лукаша Фабиански, у которого случился рецидив травмы бедра и который пропустит пару недель.

Добавим, что сам Рэндольф тоже недавно был травмирован и не имеет игровой практики с 24 ноября, однако BBC ожидает, что Даррен будет готов к домашнему поединку против "Эвертона" в ближайшую субботу.


Метки Вест Хэм, Мидлсбро, Рэндольф, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 15:00

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