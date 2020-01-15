Даррен Рэндольф вернулся в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" укрепил свои тылы, вернув из "Мидлсбро" голкипера Даррена Рэндольфа. Сделка оценивается в 4 миллиона фунтов.

В среду Рэндольф заключил контракт на три с половиной года и, таким образом, оформил свое возвращение в лондонский клуб после двух с половиной сезонов в "Мидлсбро".



В период с 2015 по 2017 Даррен сыграл 42 матча за "молотобойцев", включая последний в истории на стадионе "Аптон Парк". Летом 2017 голкипер был продан "речникам" за 5 млн. фунтов.



32-летний игрок сборной Ирландии поможет команде Дэвида Мойеса справиться с потерей Лукаша Фабиански, у которого случился рецидив травмы бедра и который пропустит пару недель.



Добавим, что сам Рэндольф тоже недавно был травмирован и не имеет игровой практики с 24 ноября, однако BBC ожидает, что Даррен будет готов к домашнему поединку против "Эвертона" в ближайшую субботу.