"Арсенал" не получит Боатенга

Джером Боатенг "Бавария" исключила переход своего защитника Джерома Боатенга в "Арсенал" в это трансферное окно.

С приближением января пресса принялась сватать на "Эмирейтс" различных защитников, включая оцениваемого в 40 миллионов фунтов Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Однако затем главный тренер "канониров" Микель Артета остудил эти слухи, намекнув, что у его клуба нет больших денег на трансферы, и "Арсенал" ограничится недорогими покупками, а еще лучше — арендованными игроками.

Ранее в январе издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" обратился к "Баварии" насчет стоимости Боатенга, его зарплаты, а также возможности взять 31-летнего немца в аренду.

По информации Bild, на Джерома также претендовал "Милан", однако "Бавария" отклонила все запросы и решила сохранить ветерана. В Мюнхене считают, что Боатенг будет полезен для глубины состава.


Метки Арсенал, Бавария, Боатенг

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 14:00

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  1. vyrentz 15.01.2020 15:08 # vyrentz
    Если честно, он уже вообще не похож на профессионального игрока.

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  2. chelsea88 15.01.2020 14:18 # chelsea88
    Ща опущеннуе гейгуннеры скажут что не нужен был.

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  3. electric 15.01.2020 14:08 # electric
    Рабы кроенке не вылазят из-под шконок.
    Самииииир

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