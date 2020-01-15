"Арсенал" не получит Боатенга
"Бавария" исключила переход своего защитника Джерома Боатенга в "Арсенал" в это трансферное окно.
С приближением января пресса принялась сватать на "Эмирейтс" различных защитников, включая оцениваемого в 40 миллионов фунтов Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".
Однако затем главный тренер "канониров" Микель Артета остудил эти слухи, намекнув, что у его клуба нет больших денег на трансферы, и "Арсенал" ограничится недорогими покупками, а еще лучше — арендованными игроками.
Ранее в январе издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" обратился к "Баварии" насчет стоимости Боатенга, его зарплаты, а также возможности взять 31-летнего немца в аренду.
По информации Bild, на Джерома также претендовал "Милан", однако "Бавария" отклонила все запросы и решила сохранить ветерана. В Мюнхене считают, что Боатенг будет полезен для глубины состава.
15.01.2020 14:00
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Если честно, он уже вообще не похож на профессионального игрока.
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Ща опущеннуе гейгуннеры скажут что не нужен был.
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Рабы кроенке не вылазят из-под шконок.
Самииииир
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