"Арсенал" не получит Боатенга

"Бавария" исключила переход своего защитника Джерома Боатенга в "Арсенал" в это трансферное окно.

С приближением января пресса принялась сватать на "Эмирейтс" различных защитников, включая оцениваемого в 40 миллионов фунтов Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".



Однако затем главный тренер "канониров" Микель Артета остудил эти слухи, намекнув, что у его клуба нет больших денег на трансферы, и "Арсенал" ограничится недорогими покупками, а еще лучше — арендованными игроками.



Ранее в январе издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" обратился к "Баварии" насчет стоимости Боатенга, его зарплаты, а также возможности взять 31-летнего немца в аренду.



По информации Bild, на Джерома также претендовал "Милан", однако "Бавария" отклонила все запросы и решила сохранить ветерана. В Мюнхене считают, что Боатенг будет полезен для глубины состава.