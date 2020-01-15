"Тоттенхэм" подписал Жедсона Фернандеша
"Тоттенхэм" официально объявил о подписании полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша на правах 18-месячной аренды.
Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Жедсону со стороны "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и "Челси", причем два последних даже сделали свои предложения по 21-летнему португальцу.
Однако возможность поработать со своим соотечественником Жозе Моуриньо предопределила выбор Фернандеша, который проведет в Северном Лондоне остаток этого сезона и весь следующий.
По окончании арендного периода "Тоттенхэм" сможет выкупить Жедсона по заранее оговоренной цене, если этого захочет. The Telegraph предполагает, что стоимость выкупа установлена на отметке в 56 миллионов фунтов.
К настоящему моменту Фернандеш сыграл 53 матча за "Бенфику" во всех соревнованиях и забил три гола. В прошлом сезоне Жедсон помог лиссабонской команде завоевать чемпионский титул.
15.01.2020 13:30
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Последние комментарии:
кто это?
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сука Моур монстр ебанаврот )) всем сосать
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Вот так новости!
Где местные 2 или 3 бича, которые спорили со мной на счет информации sky, который писал, что парнишка уже одной ногой в ВХЮ?
Гоу сюда, животные, наказывать вас буду
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Что за нонаме?
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норм сделка, да и парень многообещающий, но попавший в опалу к главному тренеру. 18 месяцев на адаптацию к АПЛ, правда хз выдержит ли требования к физухе.
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Манки, пилите своего Фернандеша.
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TO DARE IS TO DO! COYS!
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