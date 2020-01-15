"Тоттенхэм" подписал Жедсона Фернандеша

Жедсон Фернандеш "Тоттенхэм" официально объявил о подписании полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша на правах 18-месячной аренды.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Жедсону со стороны "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и "Челси", причем два последних даже сделали свои предложения по 21-летнему португальцу.

Однако возможность поработать со своим соотечественником Жозе Моуриньо предопределила выбор Фернандеша, который проведет в Северном Лондоне остаток этого сезона и весь следующий.

По окончании арендного периода "Тоттенхэм" сможет выкупить Жедсона по заранее оговоренной цене, если этого захочет. The Telegraph предполагает, что стоимость выкупа установлена на отметке в 56 миллионов фунтов.

К настоящему моменту Фернандеш сыграл 53 матча за "Бенфику" во всех соревнованиях и забил три гола. В прошлом сезоне Жедсон помог лиссабонской команде завоевать чемпионский титул.


Метки аренда, Бенфика, Тоттенхэм, трансферы, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 13:30

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Последние комментарии:




  1. tursa 15.01.2020 14:49 # tursa
    кто это?

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  2. rakhat 15.01.2020 14:19 # rakhat
    сука Моур монстр ебанаврот )) всем сосать

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  3. sellman 15.01.2020 13:50 # sellman
    Вот так новости!
    Где местные 2 или 3 бича, которые спорили со мной на счет информации sky, который писал, что парнишка уже одной ногой в ВХЮ?

    Гоу сюда, животные, наказывать вас буду

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  4. electric 15.01.2020 13:49 # electric
    Что за нонаме?

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  5. lfcynwa 15.01.2020 13:47 # lfcynwa
    норм сделка, да и парень многообещающий, но попавший в опалу к главному тренеру. 18 месяцев на адаптацию к АПЛ, правда хз выдержит ли требования к физухе.

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  6. brown-ale 15.01.2020 13:45 # brown-ale
    Манки, пилите своего Фернандеша.

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  7. anabanana94 15.01.2020 13:40 # anabanana94
    TO DARE IS TO DO! COYS!

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