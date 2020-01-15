"Тоттенхэм" подписал Жедсона Фернандеша

"Тоттенхэм" официально объявил о подписании полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша на правах 18-месячной аренды.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Жедсону со стороны "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма" и "Челси", причем два последних даже сделали свои предложения по 21-летнему португальцу.



Однако возможность поработать со своим соотечественником Жозе Моуриньо предопределила выбор Фернандеша, который проведет в Северном Лондоне остаток этого сезона и весь следующий.



По окончании арендного периода "Тоттенхэм" сможет выкупить Жедсона по заранее оговоренной цене, если этого захочет. The Telegraph предполагает, что стоимость выкупа установлена на отметке в 56 миллионов фунтов.



К настоящему моменту Фернандеш сыграл 53 матча за "Бенфику" во всех соревнованиях и забил три гола. В прошлом сезоне Жедсон помог лиссабонской команде завоевать чемпионский титул.