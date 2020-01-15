"Лион" исключает продажу Дембеле в январе

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс объявил, что его клуб не продаст нападающего Муссу Дембеле в это трансферное окно.

На протяжении последних недель английская пресса упорно твердила, что о приобретении Дембеле задумываются "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Если верить Sky Sports, "синие" даже сделали свое предложение по Муссе в размере 34 миллионов фунтов.



Однако для Оляса это "не вопрос денег". "Лион" возлагает большие надежды на 23-летнего француза и планирует сохранить своего бомбардира минимум до конца сезона.



"Мы не изменили свое мнение. Мы четко об этом заявляли еще в августе. Мусса — превосходный игрок. Игрок, который нам нужен".



"Это не вопрос денег. Мусса останется с нами", — сообщил Оляс RMC.